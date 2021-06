El hijo menor de Jenni Rivera rompió el silencio y dijo que podría estar toda la vida sin hablar con sus tíos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el último escándalo de la dinastía Rivera, solo quedaba uno por hablar, el protagonista: Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, y fue este lunes en ‘El Gordo y la Flaca’ que rompió el silencio, confirmando que sí le pidió la auditoria a Rosie y Juan, pero solo para ver las reacciones que confirmaron sus sospechas.

Además, dijo que son tan tóxicos que podría estar toda la vida sin hablar con sus tíos. “Creo que tengo muy buenas razones, tengo derecho de hacerlo público. Como se ha manejado la situación tengo derecho a defenderme“, le aseguró Johnny en exclusiva al reportero del show de la tarde de Univision.

En esta primera parte de la entrevista, que seguirá este martes, el hijo menor de Jenni cuestionó no que sus tía Rosie, la elegida primera albacea de la herencia, y su tío Juan, quien decidió sumarse a ayudar, manejaran mal la herencia, ni siquiera los acusa o sospecha que le hayan robado, lo que cuestiona es la manera tan oculta de hacer las cosas.

“El testamento de mi mamá dice que nosotros deberíamos decidir la contabilidad cada año, pero no hemos recibido nada. Mi tía Rosie dice que no era la primera auditoria que le hacemos, es mentira, nosotros no hemos hecho ninguna“, aclaró Johnny.

¿A qué se refiere? A lo que declaró Rosie en ‘En Casa con Telemundo’ la semana que estuvo en el show de la tarde de Telemundo como conductora invitada.

“Es algo muy normal las auditorías, es algo común y normal, incluso necesarias, no es la primera que se hace… Hace dos años, alguien me lo hizo directo a mí, no quiero dar el nombre por respeto a esa persona… Yo ya sabía, no es una sorpresa para mí… Una auditoría es algo muy normal, incluso cuando estamos transfiriendo de lo que hizo Rosie a lo que va a hacer la segunda persona… No hay nada dramático, lo que es triste que alguien lo va a querer dramático”, dijo en esa ocasión la menor de los hermanos de Jenni.

En ese mismo show de Telemundo, Rosie dijo que su sucesora como albacea y cabeza de las empresas de Jenni Rivera era alguien que la propia ‘Diva de la Banda’ había dejado también en el testamento. Sin embargo, Johnny tiene otra versión y así lo dijo que ‘El Gordo y la Flaca’.

“Los 5 hermanos, incluido yo y mi hermana Chiquis, todos nosotros decidimos que Jacqie se pusiera de albacea… Yo nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso, mi intención más que nada quería ver la reacción”, dijo Johnny.

¿Si no sospechaba de que los estuvieran robando, qué buscaba con conocer la reacción? “Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos preguntas, siempre tienen la excusa de que si no tenemos confianza en ellos, se ponen a la defensiva, y dice que somos irrespetuosos y poco agradecidos”, aseguró.

En la segunda parte de la entrevista, Johnny hablará de su abuela, doña Rosa, de quien asegura que no esperaba que hablara así de él, y no se pusiera del lado de sus nietos.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE JOHNNY EN ‘EL GORDO Y LA FLACA’: