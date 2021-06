Javier Ceriani se las canta a Chiquis Rivera y pide que responda si su tía abusó o no de ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Chisme No Like” se ha dedicado a todo lo referente al movimiento Me Too Latino. En el programa de farándula, tanto Javier Ceriani como Elisa Beristain se han dedicado a denunciar todo tipo de abusos y acosos que han sufrido algunas famosas en manos de hombres de poder dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, esta vez es todo lo contrario. El periodista Javier Ceriani se las cantó de manera directa a Chiquis Rivera para que diga si su tía Pita Saveedra abusó o no de ella.

Hace unos días, un joven de nombre Sebastián, hijo de la hermana de Doña Rosa, acusó a su propia madre de haber abusado hace tiempo de una niña de 11 años. Según él, podría tratarse de la propia Chiquis Rivera, quien hace tiempo confesó que, así como sufrió abusos por parte de su padre, también le pasó lo mismo una vez a manos de una mujer. Ahora Javier Ceriani le ha exigido a Chiquis Rivera que responda si esta tía efectivamente abusó de ella o no y si sería esta la mujer de la habló hace un tiempo.

Recordemos que Pita Saveedra le imploró a Chiquis Rivera que saliera a desmentir que no era ella la mujer que la había abusado pero, hasta el momento de redactar esta nota, la cantante no se habría pronunciado al respecto.

“Chiquis, la pelota está en tu cancha. Es muy grave esto porque si esto no es verdad y tú sabes que esto no es verdad, cada hora que pasa estás haciendo un daño terrible. No a Pita, al Me Too. Chiquis te pido por favor que salgas a aclarar, te lo pido yo, salí a aclarar esta situación. Cada hora que tú dejes en duda esto, como muchas veces sale Juan y tira los drones y nadie aclara si estás contenta con eso o no. Hay cosas que, cuando las dejás en el aire, hay una maldad. Entonces Chiquis, si esto es verdad, por favor sal y dilo para denunciar realmente a esta señora…”, le pidió de forma muy directa el conductor de “Chisme No Like” a la hija mayor de Jenni Rivera.

También dijo muy claramente que lo más grave de esta situación y donde no se ha puesto mucha atención, es en el hecho de cómo un hijo sale a denunciar a una madre de esta manera. Ciertamente acusar a una progenitora de abuso sexual a un tercero no es poca cosa, sobretodo tomando en cuenta que en la familia Rivera hay un historial de abusos de este estilo.

Javier Ceriani insistió en que hay que prestar atención a Pita Saveedra y el por qué su hijo hizo esto. Pone en duda el comportamiento entre ambos y las razones por las que un hijo “disparara” de manera tan violenta contra su propia madre.