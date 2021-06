La Ciudad de Nueva York acude a las urnas hoy para elegir su futuro con nuevo método de votación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes 22 de junio la Ciudad de Nueva York celebrará sus elecciones municipales, en las que más de 4 millones de votantes registrados (3.7 millones del Partido Demócrata y 566,000 del Partido Republicano) podrán salir a las urnas a emitir sus votos para elegir a los candidatos que en noviembre próximo se disputarán los cargos de Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo y Fiscal de Manhattan. También están en juego las presidencias de los cinco condados y la mayoría de los miembros del Concejo Municipal.

Por ser la Gran Manzana una ciudad de amplísima mayoría demócrata, quienes resulten vencedores en estas primarias son considerados como eventuales ganadores de los comicios generales, si nada extraordinario ocurre.

Y tras la jornada de voto anticipado, que se cerró el pasado domingo y que contó con un incipiente número de sufragantes inferior a 200,000, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE) hizo un llamado a los votantes registrados a que acudan a las urnas este martes siguiendo los protocolo de uso de máscara y distanciamiento social que se deberán seguir en los sitios de votación. La jornada de elecciones comenzará a las 6:00 de la mañana, hora en que por ley deben abrir todas las mesas para votar y culminará a las 9:00 de la noche.

Ese organismo municipal advirtió que tras el cierre de los comicios, se emitirán los primeros informes preliminares sobre los resultados, pero advirtieron que para conocer los datos finales, deberán esperar a que se cuenten los votos que fueron enviados por correo y se aplique las reglas del nuevo método de votación por orden de preferencia.

Este nuevo sistema exige que para declarar a un ganador en cada contienda, se debe contar con el 50% de apoyo, y si ninguno de los candidatos lo consigue con los primeros resultados finales, se eliminará el contendor en último lugar y se asignarán sus votos a los otros candidatos, según el orden en que los ubicaron los electores de dicho participante.

La Junta electoral también recordó que los votantes pueden confirmar previamente el sitio de votación para evitar contratiempos y advirtió que hay derechos amparados por la ley.

“Libertad de emitir su voto, libre de coerción o intimidación por parte de los funcionarios electorales o cualquier otra persona. Elecciones accesibles. Igualdad de acceso no discriminatorio al sistema electoral para todos los votantes, incluidos los ancianos, los discapacitados, las minorías lingüísticas alternativas, los militares y los ciudadanos extranjeros, según lo exigen las leyes federales y estatales y asistencia para votar. Puede solicitar asistencia para votar debido a ceguera, discapacidad o incapacidad para leer o escribir”, aseguró la Junta Electoral.

Se estima que dentro del total de votantes habilitados para ejercer su derecho electoral este martes, cerca del 20%, es decir, alrededor de 1 millón de votantes, son hispanos, por lo que pueden ser decisivos en los resultados finales, dependiendo el nivel de participación.

Cabe destacar que en comparación con el 2013, este año hay 620,000 votantes más, a nivel general, y las diferentes campañas han tratado de movilizar a más votantes a que hagan oir su voz. En las elecciones municipales de Alcalde de hace casi 8 años, reinó el absentismo, con solo 691,801 sufragantes del partido demócrata, es decir el 22%, decidiendo el futuro de Nueva York. El alcalde fue elegido con solo 282,344 votos.

Y a juzgar por los comentarios de latinos que tienen derecho a votar y están registrados, como Juan Casalas, el temor es que nuevamente la mayoría se quede sin votar, pues parece haber desinterés entre parte del electorado.

“Esta vez no pienso votar porque no me interesa quien gane. Todos son iguales y no hubo ningún candidato que me haya convencido de ser una buena opción”, dijo el colombiano.

Asimismo, José Medina, quien asegura haber sido un asiduo votante en comicios previos, se mostró con el mismo sentir, pero dijo que gane quien gane, espera que los nuevos líderes de la ciudad saquen a la ciudad de la crisis que ha dejado la pandemia del COVID y la criminalidad.

“No voto porque no sé por quien votar. Creo que todos se parecen y no veo a ninguno tan malo pero tampoco tan bueno, entonces estoy dudoso todavía”, comentó el ecuatoriano.

Pero no todos los votantes latinos se van por esa vía y Rosa Molano, quien asegura estar emocionada por salir a las urnas temprano este martes, afirma que estos comicios son una oportundiad para que la Gran manzana mejore.

“Yo quiero una ciudad donde le pongan orden a las cosas, pero sin abuso de los policías y sin irse al extremo de quitarlos del mapa, por eso creo que si gana Eric Adams o García, la ciudad va a mejorar“, dijo la madre de familia.

“Esta es una elección absolutamente vital”

El alcalde Bill de Blasio también se refirió a las elecciones y calificó la jornada de este martes como un “día crucial para el futuro de la ciudad de Nueva York”, por lo que pidió a los electores registrados que salgan y se manifiesten en las urnas.

“Esta es una elección absolutamente vital. Ayudará a determinar el futuro en la ciudad de Nueva York como pocas elecciones lo han hecho porque estamos saliendo de la mayor crisis de nuestra historia. Entonces, todas las oficinas por las que votarán, o ya las tienen con la votación anticipada o las están votando mañana el día de las elecciones, van a decidir el futuro de la ciudad de Nueva York y todos deben ser parte de ello”, dijo el actual mandatario.

“Necesitamos que venga mucha gente para representar realmente a esta ciudad, de modo que la decisión represente a toda la gente. Entonces, recordándoles a todos mañana, por favor voten”, agregó De Blasio.

Y sobre la posibilidad de que los resultados tarden días y tal vez en conocerse, debido al nuevo sistema de votación por orden de preferencia, De Blasio pidió tener paciencia.

“Pueden pasar semanas antes de que tengamos un resultado final del 100 por ciento. Eso es incómodo, nadie quiere eso. Pero no es una noticia de última hora. Es algo que hemos estado viendo, lo hemos visto venir durante bastante tiempo”, dijo el Alcalde. “Y solo les diría a los neoyorquinos que tendremos que ejercitar un poco de paciencia aquí, algo en lo que no somos particularmente buenos como neoyorquinos. Pero lleva un tiempo obtener el recuento completo y final”.

Datos importantes a tener en cuenta sobre la jornada electoral

Los puestos de votación estarán abiertos entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Al ingresar a cada recinto electoral, se exigirá uso de una máscara o cubierta facial.

También se mantendrá la norma de tener distancia de 6 pies al ingresar a cualquier instalación de la Junta Electoral.

Si quiere saber exactamente o confirmar cuál es su puesto de votación, visite el sitio https://findmypollsite.vote.nyc/

Si quiere saber más sobre el nuevo método de elección por orden de preferencia, puede mirar este link de la Junta Electoral: https://vote.nyc/page/ranked-choice-voting

Si tiene preguntas o quiere reportar algún incidente puede llamar al 1-866-Vote-NYC o al 212-487-5496

Cargos que están en juego en estas elecciones

Los neoyorquinos elegirán en las primarias de este 22 de junio a los candidatos republicanos y demócratas para:

Alcalde.

Contralor Municipal.

Defensor del Pueblo.

Presidentes de los condados de Queens, Manhattan, Staten Island, Brooklyn y El Bronx.

Miembros del Concejo Municipal. La amplia mayoría no buscará su reelección por límite de tiempos.

Fiscal de Distrito de Manhattan.

Tips sobre el nuevo método de voto por orden de preferencias

Con el nuevo método electoral, usted puede clasificar hasta 5 candidatos en orden de preferencia: es decir, su candidato de primera opción, su candidato de segunda opción, y así sucesivamente hasta su candidato de quinta elección, si así lo quisiera. Si solo quiere seleccionar a uno, puede hacerlo sin problema

En la opción 1 seleccionará su candidato de primera elección

Si tiene un candidato de segunda opción, lo seleccionará en la “Opción 2” y así sucesivamente

Puede clasificar hasta 5 candidatos

Si lo prefiere, puede votar por un solo candidato

Solo puede elegir un candidato por cada opción

No seleccione el mismo candidato para todas las opciones

Los resultados sobre los comicios no se conocerán de inmediato, sino luego que se hagan todos los conteos, incluyendo los votos enviados por correo, y que se haga el conteo de clasificación de candidatos, en las contiendas donde ninguno obtenga en primer nivel el 50% de todos los votos

Derechos que tiene como votante

La Junta Electora del NYC advierte que quienes estén registrados tienen derecho a votar, que incluye votar por candidatos y preguntas en la boleta y tener suficiente tiempo para hacerlo

Derecho a hacer que sus votos cuenten: Vote en un sistema de votación que esté en condiciones de funcionamiento y que permita que los votos se emitan con precisión

Derecho a secreto en la votación

Libertad de emitir su voto, libre de coerción o intimidación por parte de los funcionarios electorales o cualquier otra persona

Elecciones accesibles: Igualdad de acceso no discriminatorio al sistema electoral para todos los votantes, incluidos los ancianos, los discapacitados, las minorías lingüísticas alternativas, los militares y los ciudadanos extranjeros, según lo exigen las leyes federales y estatales

Asistencia para votar: Puede solicitar asistencia para votar debido a ceguera, discapacidad o incapacidad para leer o escribir y pedir ayuda en su idioma

Votación por declaración jurada si su nombre no aparece en el libro mayor de votación o en la lista de inscripción o registro de votantes, o no proporcione identificación cuando sea necesario

Candidatos a Alcalde

Andrew Yang

Eric Adams

Kathryn García

Maya Wiley

Scott Stringer

Shaun Donovan

Dianne Morales

Raymodn McGuire

Candidatos al puesto de Contralor de la Ciudad de NY