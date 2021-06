Dicen que el nuevo amor de Adamari López no está libre, tiene familia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Telemundo llegó Laura Keoroglian, se presentó específicamente en Hoy Día, el programa matutino de la famosa cadena hispana. Ahí le ha leído la borra del café a Adamari López y reveló que la puertorriqueña vivirá un nuevo amor. Según se pudo entender sobre la lectura, Adamari vivirá un nuevo romance con alguien más, pareciera que Toni Costa no forma más parte de su futuro.

Sin embargo se sabe que ésta va rumbo a España para reunirse con su hija y el padre de ésta.

Durante la lectura de la borra se pudo ver que en la taza quedó una mancha de labial, muy fuerte. Según Laura esto indica que en el presente la conductora de Telemundo está viviendo un gran dolor, atravesando un momento de adversidad realmente muy fuerte. Pero anuncia también que ésta logrará salir adelante de este mal.

Sobre ese nuevo amor de Adamari López

Laura Keoroglian destaca en su lectura que la persona, el hombre que se acercará pronto a Adamari es alguien a quien ella no conoce aún. Esta persona de momento no forma parte de su vida. Destaca que Ada se va a sorprender mucho, cuando el momento llegue porque simplemente esto no es algo que ella en efecto se espera.

“Yo creo que es alguien que no conoce y que no se espera eso que le propone, o sea, como que le proporciona muchas cosas al mismo tiempo, como que no demore, no dilata la situación, te muestra que adentro suyo tiene todo el espacio para vos y tu reacción es caer para atrás un poco como ‘no esperaba esto’. Pero, luego quizá lo reflexiones, luego quizá piensas ‘¿por qué no?’, pero no hay apuro, hay como una cosa suave, pero esa persona quizá sí tenga apuro“, dijo.

Keoroglian agregó que este hombre no vendrá sólo, no está libre. Y es que al parecer tiene familia. “Quizá te sorprenda que alguien muy rápidamente te dé espacio en su vida, una persona que quizá tenga familia, no es alguien que esté libre”, predijo según destacó Telemundo Entretenimiento.

Aquí el video:

Parece que Jennifer López dejó mal a A Rod, éste no quiere tener citas en un buen tiempo