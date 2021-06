Luis Peña, peleador de la UFC, fue arrestado y acusado de pegarle a su novia

Luis Peña, peleador de peso ligero de la UFC, fue arrestado el pasado viernes y acusado en Florida por robo, agresión y conducta criminal, luego de una confrontación con su pareja.

ESPN obtuvo una declaración jurada del Departamento de Policía de Boca Raton, en el cual se especifican los detalles del hecho en cuestión: Peña y su pareja tuvieron una pelea el pasado 14 de junio. Según la versión de la chica, el peleador la acusó de “ver a otros hombres en Instagram”, y luego le quitó su telefóno para arrojarlo.

Posteriormente, los dos continuaron con una pelea física, en la que ella salió lastimada en sus labios y nudillos. El incidente no terminó allí, la policía de Boca Raton recibió información de que Peña tenía una pistola y un cuchillo, y que tenía la intención de matar a su novia. La policía logró contactar al peleador, quien les dijo que contactaría a un abogado para luego dar declaraciones.

Un día después, la chica fue entrevistada por la policía, y añadió un nuevo matiz: Luis Peña le pegó en la cabeza. Finalmente la policía lo arrestó el 18 de junio.

Luis Peña está detenido en el Centro de Detención Broward County, en Florida, esperando ser trasladado a Palm Beach County. Una vez se realice el traslado, tendrá la oportunidad de salir de prisión bajo fianza. La UFC se ha mantenido al tanto del caso y espera por más detalles de la investigación. Hunter Campbell, vicepresidente ejecutivo de la compañía, aseguró que el peleador no tendrá más peleas programadas mientras la situación no sea resuelta.

Hace una semana, Peña le hizo saber a la opinión pública acerca de los problemas de salud mental por los que ha pasado durante su vida: “Las personas no se sienten cómodas hablando de esto, pero he pasado por serios probelmas mentales durante toda mi vida, y finalmente obtuve la fuerza para buscar y aceptar la ayuda que he necesitado durante mucho tiempo“.

El peleador invitó a las personas que están pasando por situaciones similares a buscar ayuda al respecto.

People aren't comfortable talking about this, but I have been going through serious mental health issues my entire life and have finally gained the strength to get and accept the help I've needed for a long time. If you're struggling take it from me its okay to reach out

