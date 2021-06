Biden logra acuerdo bipartidista para su nuevo plan económico de $1.2 billones

El presidente Joe Biden confirmó este jueves que logró un acuerdo bipartidista para un proyecto económico de infraestructura de $1.2 billones de dólares, luego de una reunión con miembros de Congreso de ambos partidos en la Casa Blanca.

Aunque se sumó a una conferencia de prensa improvisada frente a la residencia oficial, el mandatario tuiteó el acuerdo alcanzado.

“Hemos llegado a un acuerdo”, tuiteó. “Un grupo de senadores, cinco demócratas y cinco republicanos, se ha unido y ha forjado un acuerdo de infraestructura que creará millones de empleos en Estados Unidos“.

We’ve struck a deal. A group of senators – five Democrats and five Republicans – has come together and forged an infrastructure agreement that will create millions of American jobs.

