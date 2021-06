Ancianos golpeados por indigente mientras comían en calle elegante de Nueva York

Un indigente aparentemente furioso porque no le dieron dinero golpeó a un par de comensales mayores que estaban sentados en la zona exterior de una cafetería en el Bajo Manhattan, reportó NYPD ayer, sin precisar cuándo exactamente sucedió.

La policía dijo que el atacante no identificado de 47 años se acercó a la pareja afuera de “Think Coffee” en Bleecker Street, NoHo, diciéndoles que “estaban siendo irrespetuosos por no darle dinero”.

Luego el hombre empujó al comensal de 61 años al suelo y golpeó una la mujer de 75 años en el costado antes de huir. Las víctimas fueron reportadas en condición estable, informó New York Post.

La expansión de los restaurantes a las calles y aceras durante la pandemia ha generado diversos incidentes al coincidir con otros problemas crecientes en Nueva York: la indigencia y los accidentes viales.

Una consulta reciente estimó en 60% el regreso a las oficinas en septiembre en NYC, paralelo al comienzo del nuevo año escolar. Pero al mismo tiempo los consultados indicaron que ahora la inseguridad y la indigencia les generaban más miedo que el coronavirus al considerar volver a la rutina pre pandemia.

