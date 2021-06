Junta Electoral de NYC admite desastroso “error” en resultados de elecciones primarias revelados el martes

La Junta Electoral de Nueva York advirtió el miércoles en la madrugada de un “error” en los resultados preliminares de las primarias demócratas locales, que ha sumido en el caos unos comicios en los que se decide el potencial Alcalde de la Gran Manzana.

Esos datos situaban en cabeza con un estrecho margen al actual presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, quien fue el primero en señalar “discrepancias” en la cifra de votos dada a conocer el martes por el organismo.

Adams había logrado el 51.1 % de los apoyos, con 368,898 votos contados en un novedoso pero complejo sistema preferencial -que permite a los votantes dar su apoyo a hasta cinco candidatos-, a falta de que se escrutaran en torno a 130,000 otros votos por correo que no se abrirán hasta el próximo 6 de julio.

En el primer recuento sólo se tenía en cuenta la primera opción marcada en las papeletas por los votantes, pero al no alcanzar ningún candidato el umbral requerido de más del 50%, se activó el conteo del resto de preferencias expresadas por los electores, eliminando uno por uno a los candidatos con menos apoyos en cada ronda.

Con ello, y a la espera del voto por correo, Adams se mantenía en primer lugar, pero no tenía ni mucho menos garantizada la victoria.

Sin embargo, la Junta Electoral reconoció una “discrepancia” en los últimos datos que había facilitado y llamó a la paciencia mientras un equipo técnico trataba de identificar su origen.

Después explicó que los resultados preliminares incluían 135,000 votos “adicionales” porque se habían mezclado los votos emitidos con unos votos “de prueba” relacionados con la verificación del sistema informático, y que nunca fueron borrado de las computadoras.

“La Junta se disculpa por el error y ha tomado medidas inmediatas para asegurar que se reportan los resultados más precisos y actualizados”, escribió en una nota.

We are aware there is a discrepancy in the unofficial RCV round by round elimination report. We are working with our RCV technical staff to identify where the discrepancy occurred. We ask the public, elected officials and candidates to have patience.

— NYC Board of Elections (@BOENYC) June 29, 2021