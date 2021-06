“Le gusta el dinero”: mamá de Lupillo Rivera le advirtió que Belinda era una ‘interesada’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando creíamos que la controversia había acabado luego de que Lupillo Rivera se disculpara públicamente con Belinda y aclarara que la ofensa que hizo en redes al decir que él “comió primero en la mesa” fue dirigida hacia Christian, llegó Doña Rosa, madre de Lupillo, a darle otra perspectiva a este asunto.

Durante uno de los videos que hace cocinando, la señora reveló que en algún momento le advirtió a su hijo que a Belinda, su entonces novia, solo le gustaba el dinero, por lo que era una interesada y por ello nunca estuvo de acuerdo con su relación.

“Yo le dije a Lupe: ‘Mira, a esa mujer le gusta el dinero’. Y me dijo: ‘Pues ni modo, yo no tengo’. Se dieron sus gustos y pues ya lo bailado, ¿quién se lo quita?”, relató dejando en claro que Belinda no era de su agrado.

Además, la matriarca de la dinastía Rivera se refirió al tatuaje que se hizo el cantante del rostro de la prometida de Nodal y aplaudió que se lo quitara, pues consideró que al retirárselo le estaba dando su lugar a su actual esposa, Giselle Soto.

“Qué bueno que se lo quitó. ¿Para qué lo quiere? Yo como mujer, si mi esposo va a traer un tatuaje de quien fue su novia, no lo soportaría, le diría ‘¡quítatelo!’. Porque estar viéndolo cada que lo abrazo como que no va”, señaló.

La mamá de Jenni Rivera no sale de la polémica últimamente, sin embargo, esto parece no importarle, pues al ser cuestionada sobre la relación que su hijo mantuvo con Belinda, no dudó en hablar sin tapujos sobre la cantante.

El romance entre ambos artistas inició durante el programa La Voz México, cuando eran coaches. Todo comenzó con simples rumores, pero rápidamente la noticia empezó a circular, pues fuentes cercanas a la pareja confirmaron el romance pese a que ellos deseaban mantenerlo en secreto.