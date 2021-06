Mircea Popescu, dueño de $1,000 millones en bitcoins, muere a los 41 años ahogado en Costa Rica

Mircea Popescu, pionero en el mercado de criptomonedas y millonario por atesorar una de las mayores inversiones en bitcoins, murió ahogado en Costa Rica a los 41 años de edad. Sin descendencia, se desconoce cuál será el destino final de su fortuna, publicó Expansión.

En Costa Rica las autoridades confirmaron el pasado miércoles el fallecimiento del polaco, en Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas. Los medios locales reportaron que “los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana (hora local) cuando Popescu ingresó al mar para nadar en el sector de Tramonto, fue arrastrado por la corriente y murió en el lugar“.

Mircea Popescu, Believed To Be One Of The Largest #bitcoin Holders, Dead At 41 #Culture #MirceaPopescu #philosophy #obituary https://t.co/sHhvWFxrxL pic.twitter.com/EmWxYiPxcW

— BitcoinAgile (@bitcoinagile) June 28, 2021