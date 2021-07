Dejaron a A Rod alborotado: se arregló para la fiesta y lo dejaron fuera por Jennifer López, dicen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Taco Tuesday” es una fiesta que se celebró en Los Ángeles a la cual, parece que sí estuvo invitada Jennifer López. La “party” se llevó a cabo en la casa de Stevie Mackey, entrenador de voz de JLo. Se dice que a este evento asistieron varias celebridades, amigas del coach de voz, entre ellos la “Diva del Bronx”. Y es que éste es amigo de otros famosos como Lenny Kravitz, Nicole Scherzringer, Kelly Rowland y de los integrantes de Coldplay, entre otros.

El escándalo de este hecho es que todo parece indicar que Alex Rodríguez esperaba recibir en cualquier momento una invitación, la cual no llegó. A través de las redes sociales cuestionó a Stevie Mackey por ésta. Preguntó literalmente dónde estaba su invitación a lo que Stevie le respondió: “En cualquier momento hermano”.

Así la pregunta de A Rod: “Where is my invite – Stevie?!😍”. Aquí la respuesta de Mackey: “@arod anytime brother!!”. Aquí el post en donde surgió la breve conversación.

Hay que destacar que muchos se han burlado de la pregunta de Alex, ya que Stevie es más amigo de Jennifer López y por esta razón algunos le hicieron ver al ex pelotero de los Yankees, que lo que él suponía podría ser su invitación era ahora de Ben Affleck, actual novio de la Diva. Los que siguen creyendo que A Rod le fue verdaderamente infiel a JLo con Madison LeCroy, aprovecharon la oportunidad para responder a la pregunta de Alex con mucha astucia, con algo así como: “Maybe ask your Bravo star for invites?“.

