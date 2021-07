Chocolate por la noche: una “cena” efectiva para bajar de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Probablemente uno de los mitos más comunes entorno al consumo de chocolate es la creencia sobre sus efectos negativos en el peso corporal. Por fortuna en los últimos años, la ciencia ha comprobado que el chocolate es un poderoso antioxidante que se asocia con grandes beneficios para la salud y uno de los más relevantes han sido los hallazgos que avalan sus bondades para adelgazar. Hoy sabemos que no todos los chocolates son iguales, de hecho un nuevo estudio sugiere que existe un tipo particular de chocolate que es la mejor alternativa para perder peso.Es bastante probable que los hallazgos te resulten algo sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta que una de las más populares recomendaciones de superalimentos con propiedades adelgazantes es el chocolate oscuro (y sí lo es, solo que no es la única opción).

El estudio fue publicado recientemente con el apoyo de Brigham and Women’s Hospital publicado esta semana en el Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology y el cual propuso examinar si comer 100 gramos (aproximadamente 3,5 onzas) de chocolate en diferentes momentos del día afectaba el metabolismo en mujeres posmenopáusicas. Para empezar, 19 mujeres se dividieron en tres grupos: un grupo comía chocolate por la mañana, mientras que otro comía por la noche. El tercer grupo no comió chocolate en absoluto. Cabe mencionar que las participantes no se vieron obligadas a cambiar sus hábitos dietéticos habituales y el experimento tuvo una duración de 14 días.

Lo que llamó la atención y fue un factor clave en el estudio, sin lugar a dudas fue la elección del chocolate. Uno de los principales investigadores del estudio afirma que a menudo se le atribuye al consumo de chocolate negro su poder terapéutico y beneficios para la salud, de tal modo que el equipo decidió ver qué sucedía administrando chocolate con leche.

La primera gran revelación fue que el chocolate no provocó aumento de peso. Los resultados demostraron que 14 días de ingesta de chocolate no aumentaron el peso corporal, lo cual llega a romper uno de los más grandes mitos de todos los tiempos. Por otra parte los investigadores descubrieron que los efectos del chocolate en la salud de las mujeres fueron simplemente impresionantes ¿Lo mejor de todo? Los grupos de mujeres que comieron chocolate por la mañana y por la noche notaron una maravillosa disminución del hambre y menos antojos de dulces.

Sin embargo la mayor diferencia fue la noche y el día. Es decir, tanto las mujeres que comieron chocolate por la mañana como por la noche quemaron más calorías que una medida de referencia, pero el hallazgo más relevante fue que el grupo de la noche quemó el doble de calorías (300 en promedio) que el promedio del grupo de la mañana 150. Este tipo de descubrimientos son de gran ayuda, para que los nutricionistas integren de manera armoniosa en los menús de desayuno pero sobre todo cena un buen chocolate. Además, quienes comieron chocolate por la noche experimentaron un aumento en la actividad física del 6,9%, aumento del metabolismo e incluso una reducción de la circunferencia de la cintura en un 1,7% ¡solo en 14 días! También se vieron reflejados beneficios en sus ritmos de sueño, los cuales fueron mucho más regulares.

Otra de las maravillosas revelaciones fue que los investigadores explican que comer chocolate parece alterar “la composición y función” de la microbiota en el intestino, que creen que desempeñó un papel importante en el hambre, la actividad y los cambios metabólicos de las participantes. Además es bien sabido que gozar de una buena salud intestinal, es clave para tener un sistema inmunológico fuerte y prevenir todo tipo de enfermedades, inclusive de salud mental.

Además el cacao que es la base de todo chocolate es uno de los superalimentos más valorados de todos los tiempos. Una de sus grandes cualidades se basa en su poder antioxidante que protege al organismo del estrés oxidativo, diversas enfermedades crónicas y como lo mencionamos anteriormente es un gran aliado para acelerar el metabolismo y promueve la quema de calorías. No en vano es un maravilloso estimulante natural que mejora el rendimiento físico y mental, además promueve el buen equilibrio emocional. Por si fuera poco es rico en fibra, vitamina B, K, calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc y por supuesto grasas monoinsaturadas.

Los expertos únicamente mencionan que hay una advertencia clave que señalar antes de incorporar esta cantidad de chocolate en la dieta diaria: si bien el consumo de chocolate pareció aumentar las calorías quemadas por las mujeres en este estudio, las calorías que de manera natural contiene el chocolate (alrededor de 542) superaron significativamente el aumento de calorías quemadas. Por lo tanto, es un hecho que integrar chocolate como parte del desayuno y sobre todo en la cena es una magnífica decisión dietética que beneficia la salud en numerosos aspectos. En algunos casos 3.5 onzas puede ser una medida excesiva para seguir de forma regular. Apuesta por iniciar con una menor cantidad, siempre bajo el marco de una alimentación equilibrada y actividad física cotidiana ¿Otra ventaja? Tendrás la piel y el cabello mejor que nunca.

—

Te puede interesar: