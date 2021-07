Toni Costa manda poderoso mensaje sobre Adamari López desde el lujoso yate

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de haber hecho todo un show mediático con su separación Toni Costa y Adamari López parecen estar logrando una reconciliación al menos llevarse bien por el bienestar de la hija que tiene en común Alaïa Costa. Mientras Toni viajó a España solo con la niña para estar con su familia, la conductora de Hoy Día se quedó en Miami. Pero días después sorprendió diciendo que se iba de vacaciones también. Ahora, Toni Costa apareció con un poderoso mensaje para Adamari López desde un lujoso yate.

Ya una vez en España, Alaïa y Toni Costa pasearon y un día Toni mostró en sus historias de Instagram que estaban llegando a Italia. Mientras, Adamari López se mantenía en silencio en sus redes sociales hasta hoy donde dejó saber que estaba en Miami y en la iglesia para la misa dominical. Pero él si presumió sus paseos y lo lindo que la estaba pasando. Hasta que se coló la voz de Adamari y hasta se mostró su nueva figura en redes sociales y en bikini. Esto sirvió para que Toni, ante preguntas de los fanáticos, enviara un poderoso mensaje y se pare la especulación.

“Segunda parte de nuestro viaje a los alrededores de la isla de Capri. La pasamos de maravilla creando memorias y bonitos recuerdos para toda la vida, nuestra hija está feliz y eso es lo más importante para nosotros sea cual sea la situación, quién importa es ella, gracias por sus bellos comentarios amigas, espero que se hayan disfrutado nuestro paseo, hasta la próxima aventura!”, colocó el bailarín en sus redes sociales donde se veía las vacaciones de lujo que estaban teniendo.

Por otro lado, se prendió tremendo alboroto con Adamari y Toni y los conductores de Chisme No like, Elisa Beristain y Javier Ceriani. Estos últimos señalan a la estrella de Telemundo y a su ex pareja como los responsables de haber tumbado la señal de el show de Youtube y le hablaron frontal y de manera muy fuerte: “¿A qué están jugando, cuál es el show… cuenten el chiste… Adamari, contanos ¿cuál es el show que tenés montado vos, chiquita?, no jod*s más con nosotros”, dijo enfático Ceriani.

Mientras, pues no se sabe a ciencia cierta que pasará con Adamari López y Toni Costa lo que sí es cierto es que no han querido dar explicaciones a a prensa y que, si están o no juntos, el ambiente que reina entre ambos es de respeto y cordialidad.