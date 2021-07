Jacky Bracamontes confesó qué hizo para disminuir el tamaño de su cadera y el secreto está en el agua

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz y presentadora Jacqueline Bracamontes comparte sus mejores tips para verse bien y sentirse mejor, incluyendo una pequeña ayudita que recibe todas las semanas para bajar peso en la zona que más lo necesita. Y según sus palabras el secreto está en el agua.

Según Jacky Bracamontes lo más importante es tomar mucha agua: “¡Tips! Yo creo que más en el verano, que hace mucho calor, tenemos que hidratarnos más que nunca; o sea, si es con agua natural es lo mejor, pero también un poquito de agua con sal, con minerales, como para recuperar todo lo que sudamos y lo que perdemos”.

También destacó una alimentación equilibrada: “La alimentación siempre es importante cuidar. Yo te confieso que no soy de las que está a dieta de que come “tres lechugas y una pechuga de pollo”, ¡no!, pero me gusta comer variado y si un día me comí una pizza, porque sí me gusta la pizza, o unos tacos, pues al día siguiente me como ensaladilla y la pechuga de pollo, ¿si me entiendes?”

Agregó: “Entonces, mi consejo sería equilibrar la comida y hacerlo lo más variado posible para nutrirnos bien”.

Es importante hacer mucho ejercicio, porque sin este acompañamiento el cuerpo no podrá quemar las calorías necesarias para bajar de peso: “El ejercicio es una forma de sacar todo lo que traemos dentro; las toxinas, los corajes y los nervios y las preocupaciones, el ejercicio te ayuda a sacar todo esto”.

Como muchas otras famosas Jacqueline confía en los masajes reductivos: “Y yo, por ejemplo, tengo mis tips de mis masajitos reductivos también, que no te digo que voy diario pero sí mantenimiento, entonces por lo menos una vez a la semana, dos si se puede”.

“Y te dan tus ‘masajitos’ reductivos personas que saben, y si eres constante sí bajas en la grasa que tienes acumulada en… en mi caso es la cadera, la pierna o la pompa (risas). Ahí”.

