Parte del público no le cree a Adamari López y se lo hacen saber: así el impacto de Chisme No Like

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López compartió con su público de Hoy Día, la rutina de ejercicio que en la actualidad realiza junto a Sergio González, su entrenador personal. Con ésta ha logrado no sólo mejorar su nueva figura, sino también mantenerla. Desde el año 2019 Adamari empezó a mejorar su alimentación y se comprometió con Oprah Winfrey como vocera del “Weight Watchers”, también conocido como WW.

Para finales de 2019 e inicios del año 2020 el público comenzó a notar cómo la figura de Adamari cambiaba, incluso su vestuario para el extinto “Un Nuevo Día”, empezó a ser más atrevido y entallado. Además de cuidar sus alimentos y las calorías que ingería por comida, también realizaba largas sesiones de Zumba junto a Toni Costa, entre otros.

Pero el verdadero cambio en su aspecto lo vivió en este 2021. No sólo ha bajado de peso, sino que además ha tonificando su figura y luce cada vez más y más delgada. Aún no llega a lucir su cuerpo cómo cuando era famosa por sus papeles como villana en telenovelas como “Camila”, “Sin Ti” y “Alma de Hierro”, entre otras. Pero, parece que poco a poco irá llegando a esa apariencia física.

Sin embargo, gracias al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, ahora buena para del público tiene dudas en torno a la nueva delgadez de Adamari López. No todos le creen que su cuerpo haya logrado llegar a lucir tan esbelto como en la actualidad, gracias a lo antes mencionado. Parece que las palabras de Javier Ceriani sobre la posible operación gástrica han calado hondo en algunos seguidores del programa de Telemundo.

Nada más hoy se han dejado escuchar algunos de los detractores de la conductora, quiens han reaccionado así al verla en leggings y top de escote en v, para su sesión de ejercicios.

Así lo que le han dicho a Adamari López sobre su nueva figura, la cual muchos creen que es gracias a un balón gástrico:

“El balón gástrico le hizo de gran ayuda a Adamari”

“Esa gastro bypass te dejo espectacular👊🏼”

“Después de una cirugía 😂 quien no se cuida?”

“Dando resultado el balón 🙄”

“¿Dónde se hizo el balón Gástrico?”

-Risas- “¿Y PARA CRECER NO HAY OPERACIONES?”

“Esta bien que se haga lo que quiera, bypass gástrico, balón gástrico etc etc. Pero que no diga que fue gracias al plan de Oprah porque eso sería mentirle a a sus fans, ósea una estafa”.

“Pues operada o no, Chaparrita y todo pero luce espectacular ya quisieran muchas criticonas estar en sus zapatos 🙌🔥”.

“Pues la que puede puede yo también me pondré el ballon gástrico $ pero eso no es todo el enfoque la dedicación a la alimentación y los ejercicios es donde la llevaron hay he visto casos donde siguen igual de peso por no tener constancia así que no importa si lo hizo o no lo que importa es la superación”.

Aquí la información de Javier Ceriani y Elisa Beristain en Chisme No Like.

Hija de Cardi B fue picada por un mosquito, se le han hinchado tanto los ojos sólo ve con uno de ellos