Trump lidera demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter al acusar censura y “listas negras”

El expresidente Donald Trump anuncio una demanda colectiva contra los gigantes de internet Facebook, Google y Twitter, a los que acusó de censurar y silenciar algunas voces, incluida la suya.

“Exigimos el fin de la prohibición sombría, el fin del silenciamiento y el fin de las listas negras, el destierro y la cancelación que ustedes conocen tan bien”, expresó el exmandatario en una conferencia de prensa en Nueva Jersey.

El mandatario dijo que se exigirá que se impongan “castigos punitivos” a los gigantes de las redes sociales, de donde él fue expulsado tras los hechos violentos del 6 de enero pasado que derivaron en la invasión del Capitolio.

“Estamos pidiendo a la corte que imponga correcciones que afecten a estos gigantes de las redes sociales“, dijo Trump en Bedminster, Nueva Jersey. “Vamos a responsabilizar a las grandes tecnologías”.

Former President Trump announces class action lawsuit against big tech giants, including Facebook, Google and Twitter: "We're demanding an end to the shadow-banning, a stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing and cancelling that you know so well." pic.twitter.com/BXPKcACOj2

— CSPAN (@cspan) July 7, 2021