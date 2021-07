Adolescente se entregó a la policía tras balear a un Marine en Times Square, meca turística de Nueva York

Avon Darden, un adolescente de 16 años, se entregó ayer a la policía de Nueva York en relación con un tiroteo cerca del hotel Marriott en Times Square el 27 de junio, en el que resultó herido un turista infante de Marina, dijeron las autoridades.

El menor se entregó en la comisaría de Midtown South ayer por la tarde. Después de que los detectives lo interrogaron, lo acusaron de intento de asesinato, asalto, peligro imprudente y posesión criminal de un arma, dijo NYPD. Darden tiene cinco arrestos previos, informó New York Post.

Dos grupos de personas tuvieron una disputa cerca del hotel el sábado 26 y al día siguiente el adolescente supuestamente regresó y abrió fuego en la concurrida zona alrededor de las 5:15 p.m., reportó la policía.

Una bala rebotó y alcanzó al marine Samuel Poulin, de 21 años, en la espalda. Él y su familia estaban de visita desde el norte del estado Nueva York y caminaban por Times Square, meca turística de fama mundial. Poulin fue tratado en el Bellevue Hospital Center.

Al día siguiente, el alcalde Bill de Blasio y NYPD prometieron “inundar la zona” con policías en respuesta a ese y a otro tiroteo en mayo, que dejó tres personas heridas, incluyendo una niña latina de 4 años.

Los tiroteos han aumentado en NYC casi 38%, con 765 incidentes reportados en comparación con 555 el mismo período el año pasado hasta el domingo 4 de julio, en una tendencia que ya venía en alza desde el confinamiento del coronavirus. Específicamente en Midtown South, los tiroteos se han duplicado en 2021 en comparación con el año pasado: 24 contra 12, al momento.

Aunque la alcaldía apuesta al regreso de turistas para reactivar la economía post pandemia, no han estado exentos de la violencia que afecta a los residentes. En otro caso reciente, un par de visitantes mujeres resultaron lesionadas en una golpiza durante un intento de robo mientras caminaban en el vecindario Chelsea, a fines de junio.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 6/27/21 at approx 5:15 PM, in the vicinity of 45th St and 7th Ave in Manhattan, the suspect discharged a firearm, striking a 21-year-old male bystander in the back. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/VdJtVcwapA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 28, 2021