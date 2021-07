Ladrón atacó brutalmente a dos mujeres turistas en Nueva York

La policía de la ciudad de Nueva York está tras la pista de un ladrón captado en video arrastrando violentamente a una turista por la acera mientras intentaba robarle el bolso.

La mujer de 31 años visitante de Rusia y su amiga caminaban por West 15th Street en el vecindario Chelsea la noche del sábado 26 de junio cuando el sospechoso agarró a la turista y la arrojó a un poste de andamio, según la policía. Luego la arrastró por la acera en un intento por quitarle el bolso, pero no lo logró.

Antes de huir, le dio un puñetazo en la cara a la amiga de 33 años. Ambas mujeres sufrieron laceraciones y hematomas graves, dijo la policía. Fueron trasladadas al Hospital Bellevue en condición estable, reportó NBC News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El auge del crimen está acosando también a los turistas en NYC, cuando la ciudad intenta atraerlos de regreso, medida fundamental para la recuperación económica post pandemia.

🚨WANTED for an ATTEMPTED ROBBERY: On 6/26 at 9:30 PM, in front of 236 West 15th Street @NYPD10Pct an unidentified male approached two female victims on the street, assaulted them, and attempted to remove their handbags. Call us: 1-800-577-TIPS, it’s anonymous. pic.twitter.com/h5XQlEEg3i

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 6, 2021