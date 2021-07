Sarita Sosa y su mamá, Sara Salazar, solicitan administrar la herencia de José José

El pasado mes de abril se confirmó que Anel Noreña es la heredera universal de los bienes de su exesposo, José José, quien falleció el 28 de septiembre de 2019.

Sin embargo, el caso parece dar un vuelco, pues su hija menor, Sara Sosa, y la madre de ésta, Sara Salazar, habrían iniciado un procedimiento para que sea la viuda la que goce de la herencia del cantante.

De acuerdo con el programa ‘Suelta la sopa’, presentaron un documento en una Corte de Miami donde solicitan a un juez nombrar a Sara Salazar como la administradora, ya que aseguran ser las únicas y legítimas herederas del ‘Príncipe de la Canción’.

En él, especifican que entre los bienes se encuentra la casa donde vivió la última etapa de su vida antes de ir al hospital, la cual está ubicada en Homestead, Florida y está valuada en casi $400,000 dólares.

La viuda también buscaría quedarse con las regalías provenientes de la música del cantante en la compañía Sony, así como los recursos de la compañía José José Inc., de los que se desconoce el valor económico.

No cabe duda que con esto se avecina un intenso pleito legal entre los descendientes de José José de ser aceptada la solicitud, así como entre Salazar y Noreña, quien ya respondió al contraataque legal.

También Marysol Sosa no tardó en reaccionar ante la situación y dio a conocer mediante un comunicado donde expresa no importarle quedarse sin alguna pertenencia heredada; su verdadera molestia proviene de la negación para ella y su hermano, José Joel, como descendientes del cantante en el petitorio emitido por su media hermana, Sara.

“Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Pero eso no es lo que me alerta. Finalmente las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”, menciona en una parte de la carta que publicó en sus redes sociales.