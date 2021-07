Tini Stoesse dice haber crecido escuchando la música de Belinda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tini Stoessel (24) ha seguido desde pequeña la carrera de Belinda (28), por lo que el poder colaborar con ella en la canción “Niña de la Escuela” fue algo muy gratificante. “Yo la veía y yo decía ‘¡yo quiero, yo quiero!’, ¡imagínate! hoy para mí estar compartiendo con ella”.

“Nos estamos escribiendo para ver si vamos a cenar o algo porque no nos conocemos en persona, nos conocemos por chat pero nunca nos vimos. Y lo que representa para nosotras que crecimos con ella, con su música, mantenerte también tantos años porque cuando empiezas desde chica, a mí me pasó, es como una movida, cada año renovándote, que tienes 10 años de que te ganaste a todo mundo; no es fácil”, comentó la cantante de origen argentino.

Tini Stoessel presenta en la Ciudad de México su sencillo “Miénteme”, en colaboración con María Becerra, y afirma estar en el mejor momento de su vida personal y profesional, justo en medio de rumores que advierten una posible reconciliación con Sebastián Yatra. “Me siento como en el momento justo e indicado en donde las cosas están empezando a suceder, quizá en algún momento las soñé”.

“Desde lo personal, también me siento en uno de mis mejores momentos. Creo que eso también llevado a lo profesional, es una combinación muy explosiva y realmente si mañana se acabara el mundo, me iría como muy feliz porque estoy viviendo un momento muy lindo de mi vida en todo sentido”.

Tini asegura que el mayor reto que ha enfrentado al ser una figura pública es el mantener su esencia en medio de tantas opiniones. “Es difícil mantener constantemente tu forma, tu manera, o no dejarte llevar o no dejarte influenciar o no dejarte lastimar por las cosas que te puedan llegar a decir, realmente ser vos.

“Al estar expuesto y recibir tanta información y tanta opinión, como que genera una fortaleza muy grande en uno, pero al mismo tiempo, las bajadas son muy fuertes también”, concluyó su pensamiento la joven intérprete.

