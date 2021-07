VIDEO: Pasajera de American Airlines quería abrir la puerta de avión y tuvo que ser amordazada y atada al asiento

El comportamiento de los pasajeros en las aerolíneas se ha vuelto un tema complicado en los últimos meses, pero el caso de una mujer aparentemente desquiciada supera, por mucho, situaciones embarazosas y de seguridad.

La pasajera de un vuelo de American Airlines tuvo que ser amordazada y pegada con cinta adhesiva al asiento de un avión la semana pasada, después de que supuestamente atacó a la tripulación e intentó abrir la puerta del avión, poniendo en peligro la vida de los viajeros y el personal.

Un video originalmente publicado en TikTok, pero que luego fue bajado, aunque imágenes de una parte de los hechos fue publicada en Twitter, donde se muestra el momento en que la mujer fue retirada del avión, completamente “pegada” con la cinta adhesiva plateada.

Las imágenes originales del momento exacto en que la mujer fue atada fueron publicadas por la usuaria @lol.ariee y reportadas primero por TMZ, antes de que el video fuera borrado.

Según la descripción del momento se podía escuchar gritar: “¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!”. Los pasajeros salían del vuelo 1774 de American Airlines pasando junto a la mujer.

American Airlines passenger duct-taped to seat after trying to open aircraft door midflight. Video by lol.ariee https://t.co/4Awon2l0cz pic.twitter.com/wAMM8FDE0a

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2021