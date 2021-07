Misterio policial: “adolescente” cumplió 51 años desaparecida en Queens, Nueva York

Cuando era una adolescente, Denise Marie Sheehy desapareció el 7 de julio de 1970, hace exactamente 51 años, en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU.

La semana pasada, al recordar el aniversario de su tragedia a través de Twitter, la Fiscalía de Queens reiteró el llamado a quien posea información sobre el “caso frío”. “Se cumplen 51 años desde que Denise Sheehy fue vista por última vez saliendo de su casa en Woodside, desapareciendo sin dejar rastro. Su familia y seres queridos todavía buscan respuestas”.

Al momento Sheehy era una adolescente menuda de 16 años, de 5’3″ de estatura y 103 libras de peso, que vivía en el edificio 48-16 46th Street. Hoy sería una mujer de 67 años, lo que dificulta imaginar cómo luciría en la actualidad.

Según el reporte original, la menor desapareció luego de una discusión con su madre, la tarde del cumpleaños de una de sus dos hermanas. Dejó la casa por su propia voluntad, pero no se llevó nada cuando se fue.

La teoría principal sostenida en relación con el caso es que la joven se escapó de casa momentáneamente para desahogarse tras la discusión, pero luego fue secuestrada o posiblemente agredida. Esto está respaldado por los avistamientos limitados de Denise después de su desaparición y la falta de evidencia encontrada. A este punto los investigadores no están seguros de lo que realmente le sucedió, y cabe la posibilidad de que se haya mantenido alejada por voluntad propia o sufrido pérdida de la memoria.

Los investigadores descartaron a su novio como sospechoso y su familia ha declarado que no creen que él haya estado involucrado. Denise no ha sido declarada legalmente muerta. Por años sus padres y hermanas miraron numerosas fotos de mujeres muertas no identificadas en todo el país, pero nunca reconocieron a Denise en ninguna de ellas. En una entrevista con Daily News en 2013, su hermana Lorraine Sheehy Diehl dijo que aún la está esperando.

En un caso parecido, en Connecticut una mujer lleva 36 años desaparecida y su familia también mantiene la esperanza de conocer su paradero. Quien tenga alguna información sobre alguna persona desaparecida debe comunicarse con 911 ó la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado Nueva York al 1-800-346-3543.

