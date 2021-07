Arrestan a inmigrante en Nueva York por muerte a balazos de su compañero de trabajo en gasolinera

Milan Ghimire, inmigrante nepalí de 24 años, fue arrestado ayer en El Bronx (NYC) y acusado de homicidio por el tiroteo de un compañero de trabajo en el estado vecino, Nueva Jersey.

Ambos hombre trabajaban en una gasolinera, pero la balacera tuvo lugar en una zona residencial en Mahwah (NJ). Las autoridades respondieron a una llamada al 911 a las 9:44 p.m. del lunes y encontraron muerto a Phu Tsewang, de 56 años, después de sufrir múltiples heridas de bala.

Según anunciaron ayer los fiscales del condado Bergen, una investigación identificó como sospechoso a Ghimire, compañero de trabajo de Tsewang y también su paisano nepalí, acotó el portal MyRepublica. El sospechoso fue encontrado y detenido por agentes de la policía de Nueva York (NYPD) en El Bronx.

Ghimire fue arrestado acusado de asesinato en primer grado, posesión de armas y manipulación de pruebas. Actualmente las autoridades de la ciudad de Nueva York lo retienen en espera de su extradición a Nueva Jersey, detalló Pix11.

En un comunicado, el fiscal Mark Musella anunció que el arresto fue el resultado de una investigación realizada además por la Oficina del Alguacil del condado Bergen y el Departamento de Policía de Mahwah. No está claro el motivo del crimen.

