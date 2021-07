Demi Lovato agradece el esfuerzo de sus fans por tratar de usar los pronombres neutros ‘they/them’

El pasado mes de mayo Demi Lovato compartió una de sus publicaciones más personales hasta la fecha en las redes sociales para anunciar que a partir de aquel momento respondería solo a los pronombres neutros ‘they/them’ para que el lenguaje que se utiliza públicamente al referirse a su persona se adapte por fin a su identidad no binaria.

Ahora ha querido echar mano de nuevo de su perfil de Twitter para aclarar que no le molesta que algunas personas, incluidos varios miembros de su propia familia, sigan equivocándose e identificándola como ‘ella’.

“Cambiar los pronombres que he usado toda mi vida resulta una gran transición. Y a veces es difícil recordarlos”, ha admitido. “Mientras sigan intentando respetar mi verdad, y mientras yo recuerde cuál es, el cambio llegará de forma natural. Solo quiero agradecer su esfuerzo por tratar de recordar algo que significa tanto en mi proceso de recuperación“.

I felt the need to post this because I often find that the change in pronouns can be confusing for some, and difficult to remember for others. It’s all about your intention. It’s important to me that you try, but if you make a mistake, it’s okay 😊🙏🏼💞 pic.twitter.com/nd37qvMGqk

— Demi Lovato (@ddlovato) July 13, 2021