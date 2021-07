Latino arrestado por matar a la jurado controversial que se enamoró de acusado en Nueva York

Jonathan Rosario, de 24 años, fue detenido por supuestamente matar el mes pasado a tiros a Katherine Diop, una mujer que protagonizó un escándalo tras ser jurado en un juicio por homicidio y terminar enamorándose del acusado.

Diop, de 29 años, fue asesinada en East 194 Street y Marion Avenue en Fordham Heights la noche del pasado 16 de junio luego de una pelea entre su hermano y otro hombre, reportó los policías.

El presunto pistolero, Rosario, fue detenido un mes después el domingo por la tarde y acusado de homicidio, posesión criminal de un arma, intento de asesinato, asalto y posesión criminal de una sustancia controlada, dijo la policía.

Diop, madre de una hija de 7 años, había salido de la fiesta de graduación de su hermana menor. Supuestamente fue con su hermano mayor a una tienda cercana a comprar líquido para encendedores, dijeron amigos a CBS New York.

Allí “Hubo una discusión (…) que resultó en una violencia sin sentido”, dijo el defensor de la comunidad Alpheaus Marcus. Diop portaba una pistola de aire comprimido en ese momento. Mientras los hermanos se alejaban de la pelea, Rosario abrió fuego, dijeron las autoridades.

Diop fue herida en el torso y su hermano recibió varios disparos. Ambas víctimas fueron trasladadas a St. Barnabas Hospital, donde la mujer fue declarada muerta y su hermano fue salvado, reportó New York Post.

Fue un final irónico para Diop, miembro del jurado en el juicio en 2012 contra Devon Thomas, quien fue acusado de matar a tiros a Abdoul Toure, un inmigrante africano y aspirante a jugador de baloncesto, en 2008. Durante el caso, Diop violó el protocolo, se enamoró del acusado y trató de que fuera liberado, se supo años después.

Cuando el caso pasó a deliberaciones, Diop votó a favor de la absolución, lo que retrasó el proceso. Después de la anulación del juicio, la ex jurado visitó a Thomas más de 30 veces en la cárcel e incluso se presentó en el tribunal para apoyarlo durante su nuevo juicio, en el que fue declarado culpable de homicidio involuntario y posesión de armas.

En tanto, Diop fue acusada de dos cargos de perjurio en 2013, y en 2016 llegó a un acuerdo de tres años de libertad condicional. Previamente tuvo dos detenciones en 2011 en casos separados de robo.

