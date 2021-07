Anciano acusado de matar a su esposa en Connecticut; le imponen fianza millonaria

Albert Kokoth, un anciano de 77 años, fue acusado de homicidio por la muerte de su esposa en mayo en New Canaan (Connecticut).

Cuando sucedió el crimen el 6 de mayo, el hombre llamó a 911 y le dijo a la policía que accidentalmente le había disparado y matado a su esposa Margaret Kokoth (75) dentro de su casa.

En ese momento fue arrestado y acusado de agresión y descarga ilegal de un arma de fuego. Esta semana fue llevado al Tribunal Superior de Stamford para ser procesado por el cargo de asesinato.

El médico forense que realizó la autopsia determinó que la víctima había sufrido una herida de bala en el cuerpo y otra en la cabeza. Los investigadores de la policía estatal también recuperaron un tercer proyectil en una pared en la casa, confirmando que se habían disparado al menos tres balas de escopeta.

Kokoth quedó detenido con una fianza de $2 millones de dólares y fue trasladado a la instalación correccional de Bridgeport, reportó NBC News.

Familiares y allegados a la pareja dijeron en mayo que el sospechoso Kokoth padece demencia y que su salud mental se había estado deteriorando. Un vecino lo calificó de “conflictivo”, informó News 12.

