VIDEO: Policía expulsa a familias latinas de una piscina por escuchar música mexicana

Madres madres latinas –quienes iban con varios niños– denunciaron que fueron discriminadas y expulsadas de una piscina, por la que pagaron ingreso, solamente por escuchar música mexicana.

El incidente comenzó cuando una de las asistentes, que aparentemente tenía música en inglés, pero se quejó de la música mexicana y desconectó el equipo de las familias latinas.

“Nosotros pagamos y estamos aquí”, dice una de las madres a un policía que primero habló en inglés y luego en español, lo cual agradeció la mujer.

“Gracias por hablar españo, porque tú sabes que somos hispanos y llegaste halando inglés, te doy las gracias, gracias”, expresó. “¿Sabes qué? Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo“.

Luego la mujer explica en español su versión de los hechos al elemento policiaco.

“Sí nos vamos a ir, porque entiendo tu trabajo… ¿pero sabes qué?, ella ha tenido música en inglés y no dice nada, pero como nuestra música era en español, ella con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra bocina y eso no es igualdad…“, expuso. “¿Sabes por qué te llamó? Porque yo le dije, tú no eres una business woman, tú no eres inteligente, porque te pagamos. Ella debió haber venido aquí, como tú… y habernos dicho: ‘Le tengo que apagar la música, perdone…’ No nos dio ni una explicación… con una mala actitud y sí vamos a ir a la corte“.

Con el apoyo de la organización Poder NC Action, las familias ofrecieron una conferencia de prensa el viernes pasado. El incidente ocurrió el lunes pasado.

What happened in Hendersonville last week is unforgivable and we won’t back down until justice has been given to the families affected.

Our gente have the right to have fun without being faced with blatant racism. pic.twitter.com/nPVo9Mssz8

— Poder NC Action (@PoderNCAction) July 16, 2021