Eric Adams habla de plan B con el NYPD si gobierno federal no frena armas ilegales

Eric Adams todavía depende de las elecciones generales del próximo mes de noviembre para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, pero tiene entre ceja y ceja ponerle freno a la violencia con armas de fuego, que en lo que va corrido del año ha aumentado en 29%, según datos de la policía.

Así lo dejó ver una vez más el líder político este lunes, tras reunirse en la sede de la Presidencia del condado de Brooklyn con la senadora federal Kirsten Gillibrand, quien tras intentos fallidos, anunció la reintroducción de un proyecto de ley en el Congreso federal, que busca convertir el tráfico de armas ilegales en un delito federal.

Adams hizo un llamado a los congresistas en Washington para que den luz verde al proyecto “Hadiya Pendleton and Nyasia Pryear-Yard Gun Trafficking & Crime Prevention Act”, bautizado así en honor a dos jóvenes asesinadas en Nueva York y Chicago, que permitiría que las autoridades interestatales pudieran tomar medidas punitivas contra el tráfico ilegal de armas.

Se estima que en Nueva York el 90% de las armas con las que se cometen la mayoría de los crímenes son ilegales y provienen de otros estados como Georgia, Pensilvania y Florida que tienen leyes menos estrictas que en Nueva York, destacó la senadora Gillibrand, quien vio con mucha preocupación que cada año en el estado pierdan la vida unas 800 personas baleadas.

“Solo en Brooklyn, 306 personas han recibido disparos en lo que va del año hasta la fecha, piense en eso”, dijo Adams, quien la semana pasada se reunió con el presidente Biden y el gobernador Andrew Cuomo para tocar el tema de la violencia armada. “Esas familias nunca volverán a ser las mismas. Las personas conectadas con las víctimas nunca volverán a ser las mismas”.

El candidato demócrata a la Alcaldía agregó que la violencia con armas está afectando de manera desproporcionada a comunidades negras, latinas y pobres, lo que calificó como “inaceptable”, y aseguró que aunque urgen medidas federales, es necesario que también se adopten acciones municipales con la policía, algo que aseguró hacer de llegar a la Alcaldía.

“Como decía mi mamá, hay que tener un plan B, y si no pasa el proyecto de ley (en Washington), tenemos al NYPD, una de las mejores policías que ha demostrado servir para bajar el crimen, como pasó en los trenes, que pusimos más policías y disminuyó el crimen”, dijo el presidente de Brooklyn. “Tenemos un departamento de policía al que voy a dar herramientas y apoyo para controlar la crisis de armas”.

Adams, quien mencionó que hay escuelas en la ciudad, donde 8 de cada 10 estudiantes conocen a víctimas por violencia de han sufrido el impacto, destacó que hay que trabajar con una visión integrada entre prevención e intervención, pero advirtió que quienes se nieguen a dejar la violencia de lado, deben ser tratados con todo el peso de la ley.

“Yo mismo me he reunido con algunos de los líderes de pandillas más violentas de la ciudad, me he sentado a puerta cerrada a preguntarles cómo podemos hacer que dejen las armas, cómo podemos parar la violencia y parar la guerra… hemos hablado de las necesidades, hablado de lo que tenemos que hacer: empleos, entrenar gente en trabajos. Tenemos un deseo real de mostrar que hay un camino para salir”, dijo Adams. “Hay opción: salir, ser parte de la ciudad o usar el sistema criminal para sacarlos. No voy a permitir que mi ciudad sea un lugar donde la violencia sea la norma”.

Tras la conferencia de prensa entre Adams y la senadora Gillibrand, apareció el candidato republicano a la Alcaldía, Curtis Sliwa, quien aunque dijo apoyar el proyecto de ley federal para penalizar el tráfico de armas, aseguró que eso no va a resolver el grave problema que hay en Nueva York con la violencia.

“Tenemos que mirar los aspectos locales para acabar con los tiroteos y no necesariamente va a pasar con lo que el gobierno federal pueda hacer”, dijo el republicano, quien exigió a la actual Administración De Blasio que reinstaure de inmediato la antigua Unidad de Crimen en las calles del NYPD, con el aumento de policías que se dediquen a hacer presencia en las calles y requisar autos, sitios y hasta estar en los alrededores de bodegas para decomisar armas.

“Tenemos que tener esa unidad dedicada a sacar armas y tenemos que activarla ya mismo, no esperar al próximo año con el nuevo alcalde. Tenemos que cuadruplicar a los policías dedicados a sacar las armas, a parar las actividades de las pandillas. Hay 2 millones de armas en Nueva York y no pido que vayan a todas las puertas a buscarlas, pero podemos prevenir más violencia reactivando esa unidad”, dijo Sliwa, quien además sugirió la creación de una unidad de fiscales dedicados solo a perseguir delitos con armas, que sea uniforme en todos los condados. “Los policías ya están entrenados para hacer las inspecciones, decomisar las armas y arrestar a los pandilleros, pero ellos (los detenidos) deben asumir la pena de 3 años y medio privados de la libertad por ese delito, que no se están cumpliendo”.

Datos de violencia de armas en NY