Jennifer Lopez vuelve a presumir su retaguardia pero encaramada en una escalera y con leggins ajustados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una vez más “La Diva del Bronx”, Jennifer Lopez, volvió a dar de qué hablar por su retaguardia y es que la cantante sigue buscando mansión para mudarse se presume que con Ben Affleck, pero en los interines su tonificado cuerpazo habla por sí sólo y hace que a muchos se les caiga la quijada. En esta oportunidad, Jeniffer Lopez vestía unos leggins muy apretados y un top y así se encaramó en una escalera para revisar muy bien la mansión en sí.

Así que la fanática al mundo fitness, Jennifer Lopez, una vez más dejó claro que posee una retaguardia de acero y acaparó los principales titulares de las noticias de entretenimiento alrededor del mundo. Justo ahora que visitaron una mansión valorada en $65 millones dólares, misma que tienen 3 años tratando de vender. Al parecer, la lujosa mansión no es sencilla de mantener y mucho menos cuando esta tiene 9 habitaciones, doce baños, peluquería, cancha de bowling, cava de degustación de bebidas y gimnasio.

En las imágenes que se dieron a conocer y que se viralizaron casi de manera inmediata, Jennifer Lopez sube y baja una escalera para inspeccionar bien la propiedad y asegurarse que, de invertir esa cantidad de dinero, no lo perdería en una casa que le generara problemas posteriormente. Todo indica que, para Jennifer Lopez y Ben Affleck su prioridad es su relación.

Sin embargo y según TMZ, una fuente le habría dicho que Ben Affleck solo le está ayudando a Jennifer Lopez a buscar una propiedad ahora que decidió vivir a Los Ángeles, pero que por el momento no se van a mudar juntos, pues quieren hacer las cosas bien y paso a paso. De hecho, hace apenas poco más de dos meses fue que hizo pública su separación definitiva de Alex Rodriguez, de quien habló hace poco de manera indirecta diciendo: “Ya no me sentía bien, no era feliz y no era yo”. Sin embargo, aún no habla públicamente de su relación con Ben Affleck.

A pesar de eso, Jennifer Lopez y Ben Affleck no paran de darse muestras de cariño hasta dentro de los autos en los que se trasladan. En esas mismas imágenes se ve que ambos se dan cuenta que los paparazzis siempre están alrededor de ellos y hasta saludan a la cámara o al menos él.

Hace poco, la colita de Jennifer Lopez fue la que dio de qué hablar al usar un ajustado jean por las calles de Los Ángeles. En esa oportunidad, se dejó ver con su hijo Max. Al día siguiente le tocó a su hija Emme, pero a ella le cayeron muchas críticas despiadadas y hasta dijeron que parecía un niño por llevar el cabello corto y verde. El hecho es que JLO cayó varias bocas al publicar un selfie madre e hija que le conmovió el corazón a la gran mayoría.