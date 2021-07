FOTO: Un vestido de novia diseñado con mascarillas recicladas

¿Un vestido de novia creado con mascarillas recicladas? Parece una idea un tanto inverosímil, pero un diseñador inglés y una compañía dedicada a la organización de bodas han logrado concretar el concepto que no sólo es amigable con el medio ambiente, sino que también luce lindo y sexy.

Las fotos compartidas por Hitched, una compañía dedicada al arreglo profesional de bodas, muestran a la modelo Jemima Hambro luciendo un vestido creado por Tom Silverwood, un reconocido diseñador de vestuario de cine y televisión de Reino Unido.

Pero el vestido no sólo se ve atractivo y cómodo, sino que cuenta con una inspiración ecológica al utilizar 1,500 mascarillas quirúrgicas de un solo uso que no pueden reciclarse normalmente. Además, adelanta el próximo regreso de las fiestas de boda en Reino Unido sin restricciones sanitarias.

Jemima Hambro models a wedding dress designed by Tom Silverwood that is made from more than 1,500 unwanted face masks — the dress was made for the website Hitched to mark the lifting of all coronavirus restrictions on weddings

