Jeff Bezos agradece a clientes de Amazon y empleados por haber pagado su viaje

No se sabe si fue la excitación que le provocó el viaje o realmente quería ser amable con los que hicieron posible la aventura de viajar al espacio, pero lo que dijo Jeff Bezos en entrevista no fue muy bien recibido por muchos estadounidenses.

“Quiero agradecer a todos los empleados de Amazon, y a todos los clientes de Amazon, porque ustedes pagaron por todo esto. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo el fundador de Amazon y poseedor de la fortuna personal más grande del mundo que asciende a $204,500 millones de dólares.

Yes, Amazon workers did pay for this – with lower wages, union busting, a frenzied and inhumane workplace, and delivery drivers not having health insurance during a pandemic.

And Amazon customers are paying for it with Amazon abusing their market power to hurt small business. https://t.co/7qMgpe8u0M

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 20, 2021