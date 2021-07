Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Borja Voces tiene COVID-19, y asegura que gracias a que se vacunó se siente bien. Revela el periodista de Univision a través de sus redes sociales.

“Siguiendo la honestidad y la transparencia que siempre he querido llevar a lo largo de mi carrera, les quiero compartir que la razón por la que estaré ausente esta semana tanto en la ‘Edición Digital’, como en ‘Primer Impacto’, es que, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna desde marzo, he dado positivo al COVID-19“, comenzó diciendo Borja desde su departamento en la ciudad de Miami donde reside.

Casi al finalizar ‘Edición Digital’ de Noticias Univision, donde lo vemos conduciendo de lunes a viernes junto a Carolina Sarassa, el querido periodista español subió el video a sus redes sociales para explicar por qué no solo no lo estamos viendo hoy, sino que no lo veremos por un par de semanas.

Borja, quien estuvo conduciendo parte de ‘Premios Juventud’ el jueves, se habría contagiado la semana pasada. Sin embargo, el fin de semana recién le dio positivo el test, el mismo que se hizo cuando comenzó a sentir unos malestares no habituales.

Molestias y síntomas que asegura en el video, no son nada comparado con todas las historias que le ha tocado reportar en este año y medio desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué? Porque en marzo se dio las dos dosis de la vacuna contra el virus.

“Lo que más agradezco enormemente en este momento es haberme vacunado, mírenme, los síntomas en verdad son casi nulos, me siento muy bien, y lo más importante para mí y mi familia, es que me siento protegido“, siguió diciendo y realmente, aunque se le nota la voz tomada, se lo ve muy bien de semblante.

En el video que dura menos de 2 minutos, Voces quiso ser claro sobre una de las razones por las cuales hoy posiblemente está padeciendo tener el virus:

“Por eso quiero aprovechar, desde mi experiencia, para alentarles a que se vacunen, de verdad no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera hecho… Por mucho que queramos, la pandemia aún no ha terminado, y tenemos que ser muy conscientes que hasta que no consigamos que el 70% de la población se vacune no vamos a poder comenzar a relajarnos“.

Para finalizar, Borja, quien tenía planeado viajar a su natal España para festejar su cumpleaños, este próximo 2 de agosto junto con su familia, concluyó con lo siguiente:

“Agradezco muchísimo sus buenos deseos, cuídense mucho, cuiden a sus familia y vacúnense… Espero poder reencontrarme muy pronto con ustedes a través de Univision, y por supuesto seguimos conectados por aquí, a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo para todos”.

MIRA AQUÍ EL TESTIMONIO DE BORJA VOCES: