Hombre se suicida tras matar a su exesposa embarazada y al nuevo novio en partido de soccer en Texas

Un hombre se suicidó tras matar a su exesposa embarazada y al novio de ésta frente a dos hijos de la mujer durante un partido de soccer en el Centro de Capacitación Matías Almeyda en el condado de Harris, Texas.

Los hechos ocurrieron el domingo en la mañana, pero fue este lunes que se revelaron algunos detalles que indican que el sujeto armado se acercó a la pareja, cuyos nombres no han sido revelados, y le disparó a quemarropa.

Los hijos de la mujer no sufrieron lesiones, pero habrían sido testigos de cómo su madre fue gravemente herida.

Cuando los oficiales de la Oficina del Sheriff llegaron a la escena descubrieron que el hombre de 35 años había muerto y la mujer de 28 estaba gravemente herida, pero fue declarada muerta en el hospital, junto con su hijo por nacer.

La Policía indicó, según reportes de The Houston Chronicle, que la familia de la mujer identificó al presunto agresor como el exmarido de la mujer.

Aunque el sujeto huyó tras disparar a la pareja, las autoridades encontraron más tarde su cuerpo en su vivienda en Greater Inwood. Tenía una herida de bala autoinfligida, según el sargento Ben Beall.

Entre otros detalles revelados, según las autoridades, el pistolero presuntamente envió un mensaje de texto a sus familiares sobre sus planes de suicidio.

“Se confirma el deceso de sospechoso de doble homicidio esta mañana… por una herida de pistola autoinfligida”, indicó la cuenta oficial del Sheriff.

