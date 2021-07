El mega concierto ‘We Love NYC: Homecoming’ en Central Park será sólo para vacunados

Elton John congregó a 300,000 espectadores en el Great Lawn en Central Park en 1980, mientras que Paul Simon reunió a 600,000 en 1991, aunque sin duda el récord se lo llevó Diana Ross en 1983 con 800,000 personas. Y una historia similar quiere volver a repetir la Ciudad de Nueva York el próximo 21 de agosto, cuando use el mismo lugar de esos mega conciertos para reunir a decenas de súper estrellas en un masivo evento para celebrar la reapertura de la Gran Manzana tras la crisis del coronavirus, denominado: ‘We Love NYC: Homecoming’.

El alcalde Bill de Blasio usó su rueda de prensa diaria este martes para dar los detalles del concierto que catalogó como un evento “histórico”, y de los cuales destacan dos muy importantes, primero que será gratis y segundo que sólo podrán asistir personas vacunadas, y por ello no se requerirá usar máscaras.

NYC.Gov/HomecomingWeek será la página web a la cual se podrán ingresar a partir del próximo lunes 2 de agosto a las 10:00 para conseguir uno de los tickets gratuitos, que estarán disponibles para personas que puedan mostrar el día del evento una prueba de haberse vacunado, aunque sea haber recibido solo la primera dosis.

New York City is BACK. It’s time to celebrate. Get vaccinated, get your free tickets, see you on the Great Lawn for #NYCHomecomingWeek.

You don't want to miss it. Visit https://t.co/245t7VmiMb for more. pic.twitter.com/LsNf2OfUWe

