Jandy, hijo de Johnny Ventura: “Me duele que no tuve la oportunidad de despedirme de mi padre”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como te contamos, el mundo de la música está de luto con la muerte del querido Johnny Ventura, el ‘Caballo Mayor’ del merengue. En una entrevista exclusiva de ‘Despierta América’ con Jandy, uno de sus hijos este, les confiesa que: “Me duele que no tuve la oportunidad de despedirme de mi padre”.

Desde el velorio de su padre, rodeado de los arreglos mandados desde diferentes partes del mundo, Jandy habló con Lourdes Stephen, Raúl González y Carlos Calderón sobre el día del fallecimiento de su padre y de lo que significó en su vida.

“La última conversación fue un día antes de fallecer lamentablemente, yo hablaba con él todos los días, pero ayer no pude hablar con él porque yo estuve grabando el reality de ‘MasterChef Celebrity’, y no estaba en la casa, no pude hablar con él, y eso me duele, que no tuve la oportunidad de despedirme de mi padre”, comenzó confesando uno de los tesoros más grandes de la vida de Johnny.

Los conductores de ‘Despierta América’ le preguntó si Ventura hablaba de la muerte, había dejado algo dicho: “Él estaba muy claro de que todos tenemos que morir, y en ese sentido yo creo que él se fue en paz, que está tranquilo, pero yo creo que la familia nunca estuvimos preparados para esto”. les dijo.

Justamente hablando de la familia, la otra cabeza de la misma, Josefina, la esposa del ‘Caballo Mayor’ durante 51 años… “Mami está destruída, desconsolada, pero gracias a Dios la tenemos un poco sedadita… Yo siento que lo fuerte va a ser el sábado, porque ahora lo estamos viendo, yo siento que mi papá está durmiendo, no siento que se me haya muerto, yo se que lo fuerte va a ser el sábado”, aseguró Jandy.

En la charla, llena de tristeza y momentos emotivos, le pidieron que compartiera de esos consejos que le quedarán para siempre en su recuerdo, que le haya dado su padre: “Él siempre decía que la vida está llena de oportunidades, pero que generalmente la que uno anda buscando no la encuentra, pero hay muchas más que te pueden guiar a esta el que tu quieres, que tomes cualquiera de ellas para llegar”.

Jandy no pudo contener el llanto cuando le preguntaron cómo será para él volver al estudio donde tantas horas compartía con su padre, Johnny Ventura:

“El estudio yo se lo hice a él porque tenía planes de volver a grabar toda su música, estaba grabando una canción con Carlos Vives. Mi papá estaba más motivado que nunca, tenía ya varias semanas haciendo ejercicios, dieta porque ya comenzábamos la gira, ‘Johnny Ventura más de 100’, por siete ciudades de los Estados Unidos… Fueron tantos planes que se quedaron inconclusos, y lo que tengo que llenarme de valor y de fuerza y seguir y terminar todas las cosas que tenía en la agenda, y hacer cosas que lo sigan llenando de orgullo a él, porque creo que nunca lo defraudé, no lo pienso defraudar nunca”…

Y para terminar, Jandy le dedicó unas palabras a quien fuera no solo su padre, sino también su mentor: “Yo lo amaba, yo lo amo, nunca me faltó decirle nada a mi papá y mi familia… Mi papá era mi amigo, mi consejero“…

Y de pie, en medio de aplausos de respeto y reconocimiento, el equipo del show matutino de Univision, tanto delante como detrás de cámara, le dieron la despedida a Johnny Ventura a través de su hijo mayor.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL HIJO DE JOHNNY VENTURA: