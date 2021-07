Niño latino de 7 años con atrofia muscular hizo realidad su sueño de ser policía de Nueva York

José Zelaya, un niño de 7 años de El Bronx, hizo realidad su sueño cuando el Departamento de Policía de Nueva York lo nombró oficial honorario por un día.

Zelaya usa una silla de ruedas debido a una atrofia muscular espinal, pero su sueño de toda la vida es ser policía. Por ello fue recibido el lunes en el Distrito de Tránsito 1 de NYPD en Manhattan, donde juró defender la ley. Los oficiales pasaron la tarde mostrándole la realidad laboral en Columbus Circle, y su mamá Heidy Núñez, quien también aspira a ser policía, dijo que José nunca olvidará la experiencia.

“Cuando estaba en pre kinder, dijo que quería ser oficial de policía”, comentó su mamá. “Y luego quería vestirse como uno” de ellos.

Es un niño que ha recorrido un camino difícil en su corta vida. “Le diagnosticaron atrofia muscular espinal cuando era un feto”, recordó su madre. “Me dijeron que iba a morir a los 3 meses”. Pero José ha desafiado las probabilidades y ahora ha cumplido otro sueño de toda la vida.

“Me hace sentir muy bien saber que podemos acercarnos y tocar la vida de alguien de la manera que lo hemos hecho”, comentó el capitán de NYPD Kenneth Gorman.

Cuando Núñez tenía 5 años, le escribió una nota a su madre diciéndole que también quería ser policía. Y va por buen camino, ya que recientemente se ha embarcado en unirse a la fuerza. “También tomé el examen de NYPD el 21 de junio, así que ahora es cuestión de esperar”, comentó a ABC News.

7-year-old Jose has a dream of becoming an NYPD police officer. Today, @NYPDTransit cops swore him in and made that a reality! An amazing little boy, Jose even inspired his mom to take the exam to join the Finest.

Tune in tonight to @NBCNewYork, @Telemundo47, and @ABC7NY. pic.twitter.com/BVCZgkc6mU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 26, 2021