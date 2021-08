Chiquis Rivera menea la retaguardia con pantalón transparente y dejó a la vista su tanga verde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera ya pone reparo si de sensualidad se trata y mucho menos de diversión. Recientemente hablamos de un video que se había hecho viral y donde Chiquis se veía mareada y hasta borracha, según muchos. Pero cómo no, si la misma tenía motivos suficientes para celebrar. La noche anterior se lució conduciendo los Premios Juventud 2021 y nada tuvo que envidiarle a presentadoras de la talla de Alejandra Espinoza y Zuleyka Rivera. Ahora sale a luz un video también del día siguiente donde Chiquis Rivera menea la retaguardia bailando como solo ella sabe y usando un pantalón transparente que dejó en evidencia la mínima tanga verde que llevaba puesta.

Obviamente, esto incendió las redes sociales. Fanáticos y haters no pararon de comentar el video. “Ella es un mujerón”, “Qué curvas madre mía, como me la recetó el doctor”, “Qué maravilla ver que ella se disfruta sola sin necesidad que la saquen”, dijeron los más fervientes a Chiquis. “Pobre pantalón, se va a romper”, “Vergüenza debería darle, pues no tiene cuerpo para eso”, “Ya no sabe cómo llamar la atención la pobre”, fueron los comentarios de los que no están de acuerdo con las cosas que hace. Aún así, el furor que causó este pantalón transparente de Chiquis Rivera, mismo que dejó a la vista su tanga y su retaguardia, fue grande en as redes sociales.

Además, Chiquis Rivera lanzó una patada de karate al empezar el video la cual dejó muy claro que, curvy o no, su flexibilidad es inmensa. Así mismo siguió meneando sus curvas en especial su retaguardia, atributo que más le halagan a la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Hace justo días, un paparazzi logró captar a Chiquis con un pantalón de encaje y sin ropa interior. Esto obviamente encendió el corazón de muchos. No hay duda que Chiquis Rivera sabe muy bien cómo administrar su sensualidad. Para ese momento tenía el mismo conjunto de encaje blanco que lleva en el video donde menea la retaguardia, pero asumimos que minutos después se despojó de la tanga verde y del traje de baño en sí.

A Chiqus Rivera le encanta esto de andar con outfits que son tan, pero tan sexys que usar ropa interior es casi un sacrilegio para ella. Justo en los Premios Juventud 2021 usó un vestido con aberturas por todos lados que también evidenció que no llevaba ropa interior puesta, llevándose así casi todos los halagos de la noche al igual que su amiga y también cantante Karol G que usó un vestido transparente que evidenció su tanga.