Chiquis Rivera abrió su camisa, mostró el sostén y calentó el Instagram

Chiquis Rivera volvió acalorar las redes sociales pero esta vez no por quitarse la ropa sino por abrirse la camisa y mostrar el sostén. Obviamente, la cuenta de Instagram de la cantante se calentó en mensajes desde cariñosos hasta subidos de tono. La misma se encontraba en medio de una sesión de fotos, ya sabemos que sí hay algo que hace de manera enérgica y constante la cantante, es trabajar. Entre una cosa y otra presumió su pechonalidad durante este tiempo.

Pero también aprovechó de anunciar sus próximas fechas ya que, al igual que su ex Lorenzo Méndez, se encuentra gira con sus últimos trabajos musicales. No en vano ganó un Grammy y seguramente vengan otros más en camino. De hecho, Chiquis Rivera conducirá los Premios Juventud 2021. Ahí será la máxima representante de la música regional mexicana. Pero, entre dar a conocer todas estas buenas noticias, sus más fieles fanáticos se dieron cuenta que su sostén quedaba a la vista, pues la camisa llevaba puesta abierta.

El sostén era negro con un corte nada vulgar pero sí muy sensual, como estamos acostumbrados a ver en Chiquis Rivera. Hace unos días, Chiquis Rivera se lo volvió a quitar casi todo y tapó sus senos solo con un sombrero. Esto fue parte del lanzamiento de su nueva paleta de labiales “Sweet and Spicy”, marca que tiene mucho éxito y con la espera batir récord de ventas al mejor estilo de Kylie Jenner.

Recordemos que hace poco, Chiquis Rivera se dejó ver sólo con una toalla en la entrepierna mientras se hacía unos masajes después de su cirugía estéticas de las “boobies”. Misma que se hizo porque las quería más paraditas. Aún así, muchos señalaron que ella también se habría hecho lipo por unas supuestos gasas que tenía en otra parte del cuerpo.

En cuanto a su vida personal, aún no sale el divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, este último le habría dado una última exigencia a la cantante. La misma es que Chiquis firmé algo donde se compromete a no hablar de la relación que tuvieron ni de él en un futuro si esta decide hacer un libro o un reality. Por esta razón, supuestamente Lorenzo no habría firmado el divorcio aún.

Ella por su parte dice que ya ha hecho todo y que está a la espera de él. Él, a su vez, asegura que espera por esta exigencia. Lo cierto es que, mientras esto sucede, no paran de enviarse duras indirectas. Al parecer y según han reseñado varios medios, todo esto comenzó después que Johnny López, hermanito menor de Chiquis, diera unas fuertes declaraciones en las que dejaba en evidencia que presenció un momento donde Lorenzo le escupió a una de sus ex. Lo que no se pudo determinar es si era Chiquis o Claudia Galván, la madre de la hija de Lorenzo e inclusive si esto era cierto o no. Pero Lorenzo sí respondió.