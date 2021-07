Chiquis Rivera mostró el muslo hasta arriba, se contoneó dentro de una bañera e incendió el Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, incendió el Instagram al publicar una foto mostrando el muslo hasta arriba y un video en contoneándose sensualmente dentro de una bañera. Ya sabemos que sólo Chiquis tiene unas armas de seducción letales que son capaces de acelerarle el corazón a cualquiera.

En la primera fotografía, Chiquis Rivera se puso un vestido muy escotado color naranja que dejaba no sólo su muslo hasta arriba al descubierto sino y abajo tenía unas medias de malla. Por supuesto, su maquillaje y cabello estaban impecables como siempre. Esto es parte de la campaña por los nuevos labiales de Chiquis “Sweet and Spicy”, los cuales anunció que son una edición limitada.

La otra publicación que hizo estallar el Instagram de Chiquis Rivera fue donde aparece contoneándose seductoramente dentro de una bañera. Llevaba puesto un bodysuit amarillo limón y se dejaba acompañar de una copa de champaña y muchas burbujas. Por supuesto, esto le voló la imaginación a más de uno. Precisamente la colección de labiales tiene un acabado matte, pero lo mejor de todo es que los mismos tienen vitamina C y D y además, el muy amado por muchas, ácido hialurónico, componente activo del botox.

Chiquis Rivera no para de trabajar. Recientemente anunció su próxima gira de conciertos. De hecho, este lanzamiento lo hizo abriendo su blusa y dejando ver su sostén negro. Recordemos que hace no mucho la cantante se hizo una nueva cirugía y era para arreglarse los senos. Sin embargo, su pérdida de peso alertó a muchos, sobretodo a los conductores de Chisme No Like, quienes aseguraron que la sobrina de Lupillo Rivera se habría hecho una lipoescultura y no que había perdido peso con agüita de limón como ella ha mostrado. Sin embargo, también es cierto que Chiquis ha dejado muy claro que el agua no es milagrosa y que debe ser acompañada de dieta y ejercicio. Lo cierto es que a ella le ha funcionado porque luce realmente espectacular.

Por otro lado, Chiquis Rivera le ha pedido a su ex Lorenzo Méndez que presente ante la corte prueba de sus ingresos. Esto sucede después que el cantante supuestamente se negara a firmar el divorcio, pues tiene una exigencia para su ex: no quiere que en un futuro Chiquis pueda hablar ni de la relación que tuvieron, ni de aspectos personales del cantante. Así que esta batalla todavía pica y se extiende.

Mientras, Lorenzo Méndez parece estar saliendo con una muchacha nueva de nombre Jenni y muy parecida a Chiquis, según dicen algunos en las redes sociales. Con la misma ya se habría ido de vacaciones. Sin embargo, el cantante aún no confirma si esto es cierto. Por el contrario dijo que salía y que tenía amigas pero que nada serio aún.

Por su parte, Chiquis Rivera sí se ha dejado ver en varias oportunidades con su nuevo novio Emilio Sánchez, el fotógrafo de su amiga Becky G, quien no para de hacerla sentir querida. El mismo siempre publica fotos muy románticas de ambos y además le dedica unas palabras que no dejan lugar a dudas que anda enamorado hasta los huesos. La pareja celebró el cumpleaños de Chiquis cerca del mar y muy juntitos.