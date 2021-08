“No vacunarnos fue un error”, dice mujer de Florida que perdió a su padre y a su hermano en una semana por COVID

Payten McCall tiene 24 años y vive en Jacksonville. Ella y su familia tenían miedo a vacunarse contra COVID-19 por los posibles efectos secundarios, pero la mujer de Florida reconoce que no vacunarse fue un error, luego de perder a su padre y a su hermano en sólo una semana a causa del COVID. Su madre también fue hospitalizada.

“No nos importaba qué decisiones tomaba la gente, pero desafortunadamente nosotros tomamos la incorrecta“, le dijo McCall a CNN al narrar el drama por el que ha pasado su familia. Su hermano Britt, de 35 años, murió el lunes 26 de julio por complicaciones relacionadas con COVID-19.

