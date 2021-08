Las dietas cetogénicas pueden ser muy peligrosas, de acuerdo con estudios recientes promueven enfermedades y deterioran la salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A estas alturas no es ningún secreto decir que la alimentación, es un factor fundamental en el estado de salud física, mental y emocional. Sin lugar a dudas es un tema que nunca pasará desapercibido, no en vano en los últimos meses han salido a la luz todo tipo de dietas de moda que prometen los mejores resultados. Las dietas cetogénicas son simplemente una de las alternativas más de moda en este momento, la realidad es que se ha dicho de todo y se cuenta con todo tipo de referencias. Sin embargo un estudio reciente advierte que puede ser una práctica que a largo plazo cause daños en la salud ¿Lo peor? Puede aumentar el riesgo de desarrollar una multitud de enfermedades crónicas, entre las que se destacan las enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes e incluso la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo con el autor principal que encabezó la revisión, Lee Crosby, gerente del programa de educación nutricional en el Comité de Médicos por una Medicina Responsable: “La dieta cetogénica típica es un desastre que promueve enfermedades.” La razón principal es el desequilibrio que promueve: consumir carnes rojas, carnes procesadas y grasas saturadas y restringir las verduras, frutas, legumbres y cereales integrales ricos en carbohidratos complejos y fibra, es una mala receta para la salud.

Crosby y un equipo de NYU’s Grossman School of Medicine y del New York City Health and Hospital en Bellevue, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Loma Linda y la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. Se dieron a la tarea de realizar lo que los científicos han llamado la revisión más completa sobre la dieta cetogénica hasta la fecha. Sus hallazgos fueron recientemente publicados en la revista Frontiers in Nutrition.

¿Qué hace que la dieta cetogénica sea tan diferente?

Una dieta “cetogénica” generalmente se refiere a cualquier plan de pérdida de peso que cumpla con las siguientes medidas: muy bajo en carbohidratos, mayor ingesta de proteínas y tendrá un alto contenido de grasas. Nada más de leerlo, es normal que nos preguntemos, ¿por qué alguien pensaría que esta es una dieta saludable? En realidad hay una razón científica para ello.

A grandes rasgos podemos decir que las dietas cetogénicas son populares porque gracias a las restricciones dietéticas, se crea un combustible alimentario que intenta desencadenar la cetosis en el cuerpo. Este proceso activa la producción de cetonas, que son una fuente de energía alternativa para el organismo. Lo que hace que las cetonas sean tan atractivas es el hecho de que las neuronas y otras células pueden metabolizar esta energía mejor que los ácidos grasos. Sin embargo, la nueva revisión encuentra que los alimentos que usan las dietas cetogénicas para lograr esto pueden dañar el cuerpo a largo plazo.

Entre sus hallazgos, los autores del estudio señalan que la dieta cetogénica es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y aquellas que esperan tener hijos. La razón es que los especialistas encontraron que las dietas bajas en carbohidratos tienen un vínculo con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en el bebé. Este mayor riesgo permanece incluso si la madre toma ácido fólico durante el embarazo. Las dietas cetogénicas ricas en proteínas también pueden acelerar el ritmo de la insuficiencia renal en pacientes con enfermedad renal. Los investigadores agregan que la dieta también aumenta los niveles de “colesterol malo” en un alto porcentaje de las personas que la realizan, la principal razón es que promueve un alto consumo de productos de origen animal que suelen ser ricos en grasas saturadas.

El equipo señala que las dietas cetogénicas a menudo se consideran una cura potencial para las enfermedades cardíacas e incluso el cáncer. Sin embargo, aunque se cuenta con algunos estudios en los que se cree que las dietas cetogénicas pueden matar de hambre a las células cancerosas, el nuevo informe encuentra que restringir los carbohidratos en realidad inclina la dieta hacia un mayor consumo de alimentos que causan cáncer. Por lo tanto, además de los riesgos significativos para los pacientes con enfermedad renal y las mujeres embarazadas, las dietas cetogénicas también son riesgosas para otras personas. La razón principal es que estas dietas pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, lo cual incrementa el riesgo de afeccionas cardiovasculares y en general es un esquema de alimentación que puede aumentar el riesgo general de enfermedad crónicas.

No podemos dejar de mencionar sobre uno de sus más populares beneficios: la reducción de peso corporal a largo plazo, si bien es una consecuencia innegable; no es un enfoque más eficaz que otras dietas para bajar de peso. Teniendo esto en cuenta vale la pena poner sobre la mesa otras populares alternativas que están repletas de cualidades para bajar de peso a largo plazo y beneficiar la salud, como es el caso de la dieta mediterránea.

—

Te puede interesar: