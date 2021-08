Akin Akinözü, protagonista de “Hercai: Amor y venganza”, da besos traviesos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El galán turco Akin Akinözü y protagonista de “Hercai: Amor y venganza”, telenovela que se transmite por la señala de Telemundo, hace memoria y recuerda cómo fue su primer beso en la vida real cuando era apenas un niño de 6 ó 7 años de edad.

“¿Mi primer beso? Por supuesto que lo recuerdo. Estaba en un sitio de vacaciones en Turquía con un grupo de amigos, y estábamos festejando, y saltamos al mar, ¡ooh no, no, no, no, no, no, ese no fue mi primer beso! Mi primer beso fue un poco travieso”, alegó.

“Yo creo que estaba en el primer o segundo grado de primaria y fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga, y había una niña que todavía me acuerdo de su nombre, se llama Melissa”.

Pero los recuerdos siguen. Parece que hablar de su primer beso despertó algunas emociones en este galán de las telenovelas turcas: “Ella -Melissa- era mi vecina y yo estaba muy enamorado de ella y no me pude resistir mis sentimientos y recuerdo que la besé en los labios y ella se quedó en shock ¡y me echaron de la fiesta! Llamaron a mi madre y le dijeron que me llevara porque estaba ocasionando problemas, probablemente la niña estaba llorando, pero así fue mi primer beso, cuando era un niño pequeño”.

Arantxa Loizaga es la nueva víctima: recibe terribles comentarios por su vestuario en Hoy Día