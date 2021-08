Insólito video: conductor desesperado se colgó de la ventana mientras ladrón robaba y chocaba su auto en Nueva York

Un conductor desesperado por evitar que se llevaran su auto se colgó de la ventana mientras el ladrón chocaba el vehículo en su intento por huir en Brooklyn (NYC).

La policía está buscando al sospechoso que al final optó por bajarse del auto y huir desorientado a pie, según un dramático video divulgado ayer por Pix11.

NYPD informó que el incidente ocurrió a las 8:30 a.m. del jueves 29 en 2167 Nostrand Avenue, cuando un conductor de 56 años estacionó su automóvil con el motor en marcha mientras iba a sacar dinero de un cajero automático. Entonces otro hombre ingresó al vehículo y trató de alejarse, pero el dueño llegó corriendo y se colgó de la ventana, mientras su auto era chocado al menos dos veces, avanzando y retrocediendo.

Uno de los impactos fue contra un autobús de la MTA que apareció en la avenida. Luego el ladrón puso el auto en reversa y chocó un vehículo estacionado y desocupado, antes de bajarse y huir de la escena. La víctima herida lo persiguió, pero lo perdió de vista.

Poco después, el ladrón regresó e intentó volver a ingresar al automóvil, antes de salir corriendo cuando el dueño se le acercó nuevamente. Finalmente huyó a pie hacia el sur por Nostrand Avenue.

El dueño sufrió heridas leves y fue hospitalizado. El hombre buscado fue descrito como un joven de entre 16 y 20 años con trenzas, visto por última vez con camisa azul, jeans negros y zapatillas blancas y negras. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El incidente se produjo en medio del aumento de los robos de autos desde principios de año en Nueva York, tanto el estado como la ciudad. Los casos varían en dramatismo y algunos terminan en persecuciones y accidentes.

See it: Man hangs from window as robber crashes car into MTA bus in Brooklyn https://t.co/6nFGW3IhLo pic.twitter.com/fosBxLZwF6

🚨WANTED🚨for ROBBERY July 29, 2021 at 8:30 AM, in front of 2167 Nostrand Ave Brooklyn💰Reward up to $3500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall #NYPDDetectives #nypdshea #nypdchiefofpatrol #nypdcab #brooklyndaoffice pic.twitter.com/3PLRBBccMk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 4, 2021