Alguna “acusación criminal” habría, dice senador Blumenthal tras nuevas revelaciones sobre Trump y elecciones

El fiscal general interino Jeff Rosen rindió testimonio ante el Comité Judicial del Senado el sábado pasado, donde habló sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump para socavar los resultados de las elecciones de 2020.

El senador Richard Blumenthal (Connecticut) dio entrevistas a CNN y MSNBC, donde expresó su preocupación por las nuevas revelaciones, de Rosen con respecto a los esfuerzos de Trump de presionar al Departamento de Justicia para apoyarlo en sus reclamos para cambiar los resultados electorales.

“Hay muchas razones para creer que más personas, además de Jeffrey Clark, participaron en este plan”, dijo Blumenthal en CNN. “Y hay razones, más que sobradas, para pensar que algún tipo de acusación criminal puede ser apropiado”.

“There is a lot of reason to believe that more individuals than just Jeffrey Clark participated in the scheme. And … some kind of criminal charges may be appropriate,” Sen. Richard Blumenthal says after Trump’s acting AG Jeffrey Rosen’s testimony.https://t.co/sjZ1Vg3T28 pic.twitter.com/bcgvlMOcGq

— New Day (@NewDay) August 9, 2021