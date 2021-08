Melania Trump “enfurece” por críticas a su renovación de jardín de la Casa Blanca

La exprimera dama Melania Trump se lanzó contra al historiador Michael Beschloss, quien criticó las renovaciones que se hicieron al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el año pasado, un proyecto que fue coordinado por la exmodelo.

A través de su oficina, la esposa del expresidente Donald Trump calificó los comentarios del historiador como “engañosos” y “deshonrosos” e “ignorantes”.

Beschloss, uno de los principales críticos del expresidente Trump, dijo que los cambios en el jardín habían resultado en algo “sombrío”.

“Décadas de historia estadounidense que desaparecieron”, escribió Beschloss en su cuenta de Twitter.

La Oficina de Melania Trump respondió el tuit y defendió la renovación del histórico espacio.

“Su información engañosa es deshonrosa y nunca se debe confiar en él como historiador profesional”, publicó la oficina de la exprimera dama.

Agregó que Beschloss ha demostrado “su ignorancia por mostrar un Jardín de las Rosas de su infancia”.

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w

— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) August 8, 2021