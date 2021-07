Melania Trump reacciona a revelaciones sobre su vida: “Son chismes ociosos”

Que si está a punto de divorciarse del expresidente Donald Trump, que si rechazó fiesta en la Casa Blanca, que si ella y su esposo son tratados como “animales de zoológico”… y un largo etcétera de revelaciones en distintos libros han generado una contundente reacción de la exprimera dama Melania Trump a través de su portavoz: “Son chismes ociosos”.

La más reciente mención de la exprimera dama fue en el el libro Francamente, ganamos esta elección: la historia interna de cómo perdió Trump, escrito por Michael Bender, reportero del Wall Street Journal, el cual narra diversos pasajes en la anterior administración y la campaña electoral del exmandatario.

Ahí se afirma que luego de haber enfrentado contagio de COVID-19, la exprimera dama rechazó que la Casa Blanca fuera sede de la celebración de la noche electoral, pero no ha sido el único pasaje sobre su vida que fuentes han dicho a periodistas, como Michael Wolff, autor de “Los últimos días de la presidencia de Trump” (“The Final Days of the Trump Presidency”).

“¿Cómo puede la gente creer en alguno de los libros que hablan de la vida de la señora Trump?”, se publicó en la cuenta oficial de la Oficina de Melania Trump. “Las historias sobre ella son chismes ociosos, muchos de los cuales son engañosos y sólo algunos dicen la verdad. Los escritores no tienen credibilidad. Los libros son ficción y los lectores deben tener cuidado con lo que eligen creer”.

— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) July 16, 2021