La mamá de Francisca Lachapel habla de la dura situación económica que vive en República Dominicana.

La mamá de la presentadora de Despierta América Francisca Lachapel, Doña Divina, hizo unas fuertes y duras confesiones al fashionista Jomari Goyso en su podcast “Sin Rodeo” sobre la dura situación económica que atraviesa. Misma que ha sido solventada gracias al trabajo duro de Francisca desde hace un tiempo.

Doña Divina reconoció que en un momento llegó a sentirse mal por la condición humilde y la dura situación económica que tuvo desde siempre en República Dominicana. No podía pagarle buenos estudios o quizás todo lo que su hija merecía. Sin embargo, contó que la dedicación de Francisca Lachapel la hizo ganarse una beca para estudiar en uno de los mejores colegios de su país.

Dijo que cuando llegó Francisca Lachapel a Nuestra Belleza Latina, su mamá no creyó mucho que la misma pudiese lograrlo porque la competencia era muy dura. Doña Divina reveló que a partir de ese concurso todo cambió. Su vida allá en su país y la de Francisca Lachapel también para mejor. Sobre todo porque la condición económica de su madre ha comenzado a mejorar gracias a su esfuerzo.

Divina se ha dedicado a la educación en República Dominicana por 27 años y la situación económica de ahí es tan fuerte, que ella no tenía para nada. En algún momento llegaron a decir que Francisca Lachapel había abandonado a su madre. Esto fue un golpe para Doña Divina, pues no estaba acostumbrada a lidiar con ese tipo de señalamientos. De todas formas aprovechó la situación de estar sentada al lado de Jomari Goyso para aclarar que, si no fuera por Francisca Lachapel, ella no pudiese prácticamente subsistir.

Semanalmente, la recién estrenada madre y estrella de Univision, Francisca Lachapel, le envía dinero a su mamá. “No tengo para nada sino para lo que ella me da, para cubrir lo básico. He trabajado toda mi vida, 27 años en educación y no me alcanza para nada”.

Francisca Lachapel y su mamá pasaron por momentos muy duros y de mucha necesidad, pero el trabajo fuerte, la humildad y sobre todo el talento de quien fuese Nuestra Belleza Latina ha hecho que su madre pueda tener la vida digna y llena de orgullo que toda buena madre sueña.