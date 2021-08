Jennifer Lopez actuará en el concierto Global Citizen de Nueva York

Jennifer Lopez confirmó que se suma a la lista de artistas que se presentarán en el concierto solidario Global Citizen que se llevará a cabo en Central Park, Nueva York.

De igual manera, la vicepresidenta senior de Global Citizen, Katie Hill, celebró con mucha emoción el regreso de la artista a su ciudad natal.

#JLovers!!! Which songs do you want to see on my #GlobalCitizenLive setlist? @GlblCtzn

— jlo (@JLo) August 9, 2021