Lili Estefan y Julián Gil se dejan ver muy juntitos y el público pide que se hagan novios.

Recientemente el programa de farándula Chisme No Like criticó hace poco el hecho de Julián Gil fuese el suplente de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca pero no por ser invitado en Univision sino por hacer el show al lado de Lili Estefan. Al parecer, la propia conductora de televisión no ha sido muy considerada con el caso de Julián Gil y su ex Marjorie de Sousa. Sin embargo, estos dos parecen llevarse muy bien pues aparecieron bien juntitos en el show y el público les envío muchos mensajes diciendo que se hagan novios.

Incluso Lili Estefan le dedicó unas muy sentidas palabras a Julián Gil, con quien se mostró en una imagen muy feliz y cariñosa. “Esta guapura me acompaña hasta la próxima semana Julián Gil. Bienvenido de regreso al estudio de El Gordo y La Flaca después de un año. Te extrañaba mucho”, fueron parte de las palabras de Lili Estefan para su compañero por estos días.

Mientras, El Gordo Raúl de Molina se encuentra vacacionando en Hawaii. Este año ha sido mucho lo que ha viajado el presentador junto a su esposa. Ya sabemos que uno de los placeres más grande para el también cubano es la gastronomía y recorrer el mundo en compañía de su amada Mily de Molina. Pero el que quedó a cargo de su puesto fue el actor Julián Gil con quien Lili Estefan presumió estar muy juntita en su cuenta de Instagram.

Justo hace unos días la hija de Lili Estefan fue noticia pues aseguran que se hizo las boobies. Supuestamente el cambio es notoria en una foto que publicó tanto Lili como la jovencita, quien recientemente cumplió años y presumió su cuerpazo junto a Lili con unos vestidos muy cortitos. No hay duda que Lina Luaces heredó la belleza de su madre.

Por otro lado Lili Estefan fue elegantísima y en compañía de Jomari Goyso, Karina Banda y Carlos Ponce a la boda de Tanya Charry y Sebastián Jiménez. La reportera de El Gordo y La Flaca estaba tuvo una boda de ensueño, donde vistió dos vestidos de novia de la firma Oscar de La Renta y donde su compañero Raúl de Molina transmitió el momento exacto en que Tanya entró a la iglesia vestida de novia.

En cuanto a Lili Estefan, pues se sabe que sigue soltera viviendo su vida feliz. Dedicada a su trabajo y a sus hijos, quienes ya no son nada pequeños. Lorenzo estudia en la universidad en California y Lina Luaces acaba de cumplir 19 años y ya fue firmada por una prestigiosa agencia de modelaje.