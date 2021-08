El nuevo capricho del jeque: fichar a Cristiano Ronaldo y armar un tridente histórico en el PSG

La llegada de Lionel Messi al fútbol francés conmocionó al mundo deportivo. El conjunto de Paris está logrando reunir a una gran cantidad de figuras en el Parque de los Príncipes. Ahora bien, los reportes indican que Nasser Al-Khelaïfi no está satisfecho aún y desea formar un tridente épico en el Paris Saint-Germain: Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Según informaciones del diario As, esta sería la ilusión del jeque, dueño del PSG. Desde hace un par de meses se hablaba de la posibilidad de reunir a estos tres futbolistas y hasta el sol de hoy solo falta uno.

Will PSG roll the red carpet out for Cristiano Ronaldo one day? 👀 pic.twitter.com/HS34X5Ryxi

En PSG se habla de tridente galáctico, no de cuarteto, la razón está en que la directiva del conjunto parisino está consiente de que no podrá retener a Mbappé para el 2022. Curiosamente es la misma fecha en que CR7 finaliza su vínculo con la Juventus. En este sentido, el conjunto francés tendría la salida de Kylian, por el ingreso de Cristiano Ronaldo.

Todos estos caprichos de Nasser Al-Khelaïfi serían ejecutados la próxima temporada. El qatarí movería sus jugadores como si se tratasen de fichas de ajedrez. Sus movimientos tendrían como resultado a Messi, Neymar y CR7 en un mismo equipo.

PSG have been tipped to try and sign Cristiano Ronaldo next summer as a potential replacement for Kylian Mbappé…

Goats everywhere.😵‍💫 pic.twitter.com/8feU1fbeCj

